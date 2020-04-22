Пандемия коронавируса Карантин в Украине Пожар в Чернобыле Владимир Зеленский война на Донбассе

Саакашвили станет вице-премьером: в "Слуге народа" вынесли вердикт – СМИ

14:26
Саакашвили станет вице-премьером: в "Слуге народа" вынесли вердикт – СМИ - фото 1
Саакашвили станет вице-премьером: в "Слуге народа" вынесли вердикт – СМИ

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили будет назначен вице-премьером по вопросам реформ.

Сотни евро за бутылку: Саакашвили наладил продажу вина - ФОТО

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в "СН".

Согласно инсайдам, возможность назначения Саакашвили сейчас усиленно обсуждается в чатах "слуг народа".

"Саакашвили может быть вице по вопросам реформ. Мы сейчас обсуждаем этот вопрос, чтобы понимать настроения депутатов, потому что им же за это и голосовать", - заявил источник.

Предположительно, трудоустройство экс-президента Грузии может быть рассмотрено Радой уже в эту пятницу.

"У нас будет заседание фракции перед заседанием ВРУ, туда наверное пригласим Саакашвили и депутаты будут ставить ему вопросы", - заявил другой инсайд.

Напомним, в 2015 г. Михаил Саакашвили получил гражданство Украины, однако через 2 года был лишен его указом Петра Порошенко.

В 2019 г. опальный политик снова стал гражданином Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина
Украинская правда
powered by lun.ua
Другое на тему
Мэр Ивано-Франковска потребовал выселить всех ромов: Причина неизвестна - фото 1
Мэр Ивано-Франковска потребовал выселить ромов из города: Причина неизвестна
14:00
Кабмин продлил карантин: Что изменится? - фото 1
Кабмин продлил карантин в Украине: Что изменится?
13:39
Некоторые ограничения в Украине продлятся 2 года - Шмыгаль - фото 1
Некоторые ограничения в Украине продлятся 2 года - Шмыгаль
11:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
14:30
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30