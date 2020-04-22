Саакашвили станет вице-премьером: в "Слуге народа" вынесли вердикт – СМИ

Саакашвили станет вице-премьером: в "Слуге народа" вынесли вердикт – СМИ

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили будет назначен вице-премьером по вопросам реформ.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в "СН".

Согласно инсайдам, возможность назначения Саакашвили сейчас усиленно обсуждается в чатах "слуг народа".

"Саакашвили может быть вице по вопросам реформ. Мы сейчас обсуждаем этот вопрос, чтобы понимать настроения депутатов, потому что им же за это и голосовать", - заявил источник.

Предположительно, трудоустройство экс-президента Грузии может быть рассмотрено Радой уже в эту пятницу.

"У нас будет заседание фракции перед заседанием ВРУ, туда наверное пригласим Саакашвили и депутаты будут ставить ему вопросы", - заявил другой инсайд.

Напомним, в 2015 г. Михаил Саакашвили получил гражданство Украины, однако через 2 года был лишен его указом Петра Порошенко.

В 2019 г. опальный политик снова стал гражданином Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.