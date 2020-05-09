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Зеленский объяснил полезность Саакашвили для Украины

Вчера, 21:59
Зеленский объяснил полезность Саакашвили для Украины - фото 1
Зеленский объяснил полезность Саакашвили для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, зачем Михаил Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета реформ.

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Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на брифинг главы государства.

"Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в ближайшие месяцы он должен быть. Результат - по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни. Мы с ним много об этом говорили. Он рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Через некоторое время поставил других - и пришлось разогнать снова. Ну, такая сложная вещь - реформа таможни. Я хочу, чтобы он ею занимался", - рассказал Владимир Зеленский.

Также президент подчеркнул, что Михаил Саакашвили обладает "крепкими инвестиционными связями со многими странами".

"Когда они строили Батуми, это было привлечение различных инвесторов, тогда там построили большие сетевые отели. У него есть опыт", - добавил глава государства.

Напомним, 22 апреля стало известно о возможном назначении Михаила Саакашвили в Кабмин на пост вице-премьера по вопросам реформ. В Грузии эту новость восприняли очень негативно и пригрозили отослать своего посла из Киева.

В ответ глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что Украине никто не должен указывать, как проводить внутреннюю политику.

7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

На следующий день Грузия отослала своего посла из Киева для консультаций.

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Владимир Зеленский Михеил Саакашвили Новости Украина
Укринформ
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