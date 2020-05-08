Грузия отзывает своего посла из Украины после назначения Саакашвили

Посол Грузии в Украине улетит в Тбилиси

В пятницу, 8 мая, в Тбилиси отреагировали на получение осужденным в Грузии экс-президентом Михеилом Саакашвили поста председателя исполнительного комитета Совета реформ. Посол Теймураз Шарашенидзе будет отозван из нашей страны для консультаций.

Об этом сегодня объявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, который подчеркнул, что вопрос разрыва дипломатических отношений с Украиной Тбилиси не рассматривает как и пересмотра стратегического партнерства.

- Понижение уровня должности, предложенной Саакашвили и назначения его председателем Исполнительного комитета Национального совета реформ, свидетельствует о скептическом отношении украинского политического сектора, в том числе парламентского большинства, к этому человеку. В то же время, на наш взгляд, позицию Грузии как стратегического партнера Украины учли, но назначение лица, осужденного и разыскиваемого грузинской судебной властью, вызывает вопросы. Поэтому последовало решение о вызове Теймураза Шарашенидзе для консультаций в Тбилиси, - отметил глава внешнеполитического ведомства Грузии.

По словам Залкалиани, отзыв посла является рядовым дипломатическим шагом, который дает понять, что между странами возникли определенные проблемы, которые нуждаются в решении:

- Вполне естественно, что мы точно не будем рассматривать вопрос о разрыве дипломатических отношений или стратегическом партнерстве между двумя странами. При участии посла, среди прочих вопросов, следует определить, какие действия необходимы для того, чтобы сложившаяся ситуация, не повлияло негативно на двусторонние отношения.

Как известно, вчера Владимир Зеленский официально посадил Саакашвили на первую должность с красивым названием. Произошло это после провальной попытки сделать экс-губернатора Одесской области вице-премьером. Только вот для того назначения нужно было согласие Верховной Рады, а нардепы от "Слуги народа" озвученное желание Зеленского-Ермака привлечь к работе "реформатора" почему-то проигнорировали. В общем, тогда ставшему во второй раз гражданином Украины и подыскали другое место при кабинетах власти. Только то, которое не требует голосования нардепов.

К слову, в комитете реформ Саакашвили уже значился, во времена президентства Петра Порошенко. Именно на одном из заседаний этого органа, который не имеет никаких полномочий, и произошел известный конфликт между Аваковым и тогда еще губернатором Одесской области.

Впрочем, теперь, как следует из заявлений политиков, глава МВД и протеже Ермака вполне смогут ужиться в украинском политикуме. По крайней мере, до тех пор, пока их интересы не пересекутся.