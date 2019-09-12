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Выбор матери - Дата выхода нового сериала

15:20
Выбор матери - премьера 30 сентября 2019 - фото 1
Выбор матери - премьера 30 сентября 2019

Канал СТБ объявил дату премьеры своего нового сериала Выбор матери / Вибір матері, который призван заменить телезрителям другой успешный проект канала - сериала "Кріпосна".

Дата премьери сериала Выбор матери в Украине - 30 сентября 2019. Начала показа первой серии - вечерний прайм - 21:00, именно в это время начинался показ "Крепостной".

Кріпосна 2: Сколько серий, время и график выхода

Сериал "Выбор матери" является украинской адаптацией японского проекта "Мама" (2010) режиссера Ноибо Мизуты и будет состоять из 16 серий. Сериал снят компанией Artforms Production специально для СТБ. В названии сериала кроется игра слова, которая и раскрывает суть всей драмы, а также поднимает ряд моральных вопросов - может ли родная мать стать чужой и может ли посторонний человек стать родным?

Выбор матери 2019 - смотреть онлайн трейлер сериала:

Главную роль в сериале сыграла известная украинская актриса Валерия Ходос, известная по работам в таких проектах как "Не зарекайся", "Жити заради кохання" и "Катерина".

"Выбор матери" - история школьной учительницы Елены, которая решает защитить свою ученицу Инну. 8-летняя девочка регулярно подвергается издевательствам и может погибнуть от рук собственной матери и отчима.

После безуспешных обращений к власти Елена понимает, что никто, кроме нее, не в силах защитить Инну. Она совершает побег вместе с девочкой и планирует покинуть страну. Но ей мешает мать девочки, ее жестокий и очень влиятельеый отчим, а также цепь роковых обстоятельств.

Выбор матери - Дата выхода нового сериала - фото 187629
Валерия Ходос и Ева Шевченко-Головко звезды сериала Выбор матери

Роль учительницы Елены играет Валерия Ходос, а роль ее ученицы Инны - 10-летняя Ева Шевченко-Головко.

Также в ролях: Ада Роговцева, Артемий Егоров, Ольга Рядчук, Анастасия Цымбалару и другие.

Режиссер сериала - Мила Погребиская, адаптация сценария - Татьяна Гнедаш.

«Выбор матери» пойдет на канале СТБ с понедельника по четверг.

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