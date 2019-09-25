Сериал Выбор матери - что будет в 5 и 6 серии

Выбор матери - страсти накаляются / СТБ

В среду, 25 сентября, в эфире СТБ состоится премьера новых эпизодов драматического сериала "Выбор матери". Что было и что будет в новых сериях - читайте на Без Табу.

Ровно в 21:00 состоится премьера 5 серии сериала "Выбор матери", в 22:00 начнется показ 6 серии.

Выбор матери 2019 - что будет в 5 серии

Дом Галины сгорает, и на пепелище находят её труп. Марину допрашивают в отделении полиции и выдвигают ей подозрение в жестоком обращении с ребенком. Елена узнаёт, что Лёне не удалось сделать для неё и девочки фальшивые документы. За помощью с документами Елена обращается к семейному юристу Анатолию. Михаил же идёт по следу ребенка. Маленькую Инну выписывают из больницы. Елена узнаёт, что Анна - её биологическая мать. Вместе с девочкой она уходит от Анны.

Выбор матери 2019 - что будет в 6 серии

Александр привозит Елену с Инной к себе домой. Евгения надеется, что у Елены с Александром роман. Марина подозревает, что Михаил влюбился в Елену, устраивает ему скандал. Денис узнаёт, что у Елены есть «дочь» Инна, просит рассказать об этом Евгении. Елена знакомит Инну со своей семьей. Михаил едет в столицу. Евгения узнаёт, что Анна – биологическая мать Елены.

Выбор матери 2019 - смотреть онлайн анонс 5-6 серий: