Сериал Выбор матери - что будет в 3 и 4 серии

Валерия Ходос и Ева Шевченко-Головко - главные героини сериала "Выбор матери" / СТБ

Во вторник, 24 сентября, на экраны выходят новые серии драмы "Выбор матери". Что будет в новых эпизодах - читайте на Без Табу.

Сегодня увидим 3 и 4 эпизоды сериала "Выбор матери". Начало показа новых серий - в 21:00, место показа - телеканал СТБ.

Выбор матери 2019 - что будет в 3 серии

Старая воспитательница Елены - Рита - даёт им с Инной кров и вызывает для девочки врача. Поликарпов хочет заморозить расследование пропажи Инны до весны, но появляются новые свидетели. Елена вспоминает, как в шестилетнем возрасте попала в детский дом. Чемес и Виктория ищут Елену, чтобы взять свидетельские показания. В доме Марины проходит обыск. Евгения вспоминает, как удочерила Елену. Дело об исчезновении Инны освещается СМИ, и Инна видит в репортаже, как мать признаёт её погибшей. Брату Елены Денису поручают подготовить материал о полицейском произволе. Детский дом закрывают, и Елена с Инной вынуждены ехать дальше. Елена приходит к Евгении.

Выбор матери 2019 - что будет в 4 серии

Елена обращается к состоятельной матери за финансовой помощью, не объясняя причин. Она намеревается тайно вывезти Инну за границу, но вынуждена ждать, пока не будут готовы поддельные документы. На семейном вечере Елена знакомится с Александром, лечащим врачом Евгении. Инна случайно называет Елену «мамой» в присутствии Анны, и Елена вынуждена врать, что является матерью девочки. Анна соглашается хранить этот секрет и селит Инну у себя - напротив дома семьи Елены. Ночью у девочки случается приступ аппендицита. На помощь приходит Александр. Тем временем следователи в Реченске находят доказательства жестокого обращения Марины с дочерью, а Михаил догадывается, что Инна может быть жива. Михаил пытается выяснить подробности у соседки Галины.

Выбор материи 2019 - смотреть онлайн анонс 3 и 4 серий: