Выбор матери - что будет в финальных 15 и 16 серии

Выбор матери - смотрим финал / СТБ

В четверг, 3 октября, завершается показ сериала Выбор матери - 15 и 16 серии должны все расставить по местам. Чем закончится сериал и описание финальных серий - на Без Табу.

Драма СТБ "Выбор матери" выходит на финишную прямую - будет ли у истории счастливый конец - узнаем в четверг, начиная с 21:00.

Выбор матери 2019 - что будет в 15 серии

В похищении Инны подозревают Максима. Карина пытается взять на себя руководство домочадцами, у неё начинается противостояние с братом, сестрой и мужем. Георгий и Денис предлагают выкуп за любую информацию об Инне. Виктория подозревает, что Инна могла поехать к Елене. Лев необычно себя ведет. Маленький мальчик хранит важную тайну. На Анну совершают нападение. Карина узнаёт страшную новость о своем сыне.

Выбор матери 2019 - что будет в 15 серии

Михаил требует выкуп за Льва. Деньги находятся в сейфе дома Гончар. Карине удаётся «увести» всех из здания. По пути к сейфу Михаила ждёт неожиданная находка. У него появляется еще один заложник. Евгения приходит в себя. Елена и Александр узнают, что в доме был Михаил, едут спасать заложников. С помощью полиции Михаил и Марина задержаны. Но при освобождении Инны Елена ранена. В беспамятстве после ранения она понимает, почему Анна отдала её в детдом.

Выбор матери 2020 - смотреть онлайн анонс 15-16 серий:

В четверг сериал "Выбор матери" заканчивается, а с понедельника, 7 октября, в эфире СТБ стартует новый сериал - это будет детектив и элементами мистики - "Смотрящая вдаль".