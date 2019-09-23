Премьера сериала Выбор матери - что будет в 1 и 2 серии

Выбор матери - премьера 23 сентября

В понедельник, 23 сентября, на канале СТБ - громкая премьера. На смену исторической драме "Крепостная" пришла драма современна - "Выбор матери".

"Выбор матери" - это адаптация японского хита, рассказывающего историю учительницы, которая решает спасти чужого ребенка от издевательств влиятельных родителей. Сериал 2010 года стал хитом и получил право на украинскую адаптацию, которая выходит на экраны 23 сентября 2019. При этом украинский "Выбор матери" - не первый ремейк, в 2016 вышел сериал турецкий сериал Anne / Мама, который также является адаптацией японского шоу.

В главных ролях - Валерия Ходос, Ева Шевченко-Головко, Ада Роговцева, Артемий Егоров, Ольга Рядчук, Анастасия Цымбалару и другие.

Выбор матери 2019 - что будет в 1 серии

В связи с закрытием оранжереи, Елена, талантливый цветовод, вынуждена искать новую работу. Она устраивается учительницей в школу в Реченске (выдуманный город), где учится семилетняя Инна — дружелюбный, но неухоженный ребёнок, изгой в классе. Елена выясняет, что мать девочки, Марина, не заботится о ребёнке и позволяет своему сожителю Михаилу жестоко обращаться с Инной. Дело осложняется тем, что Михаил является сотрудником полиции и уважаемым в городе человеком. Попытки Елены и школьной медсестры защитить ребёнка законными методами оборачиваются для женщин большими проблемами. Инна сбегает из дому к Елене.

Выбор матери 2019 - что будет во 2 серии

Елена узнаёт, что Михаил грозился убить Инну. Она обещает защитить девочку. Михаил и Марина обнаруживают пропажу Инны. Михаил приходит к Елене. Он пытается изнасиловать девушку, но ей удаётся вырваться и прогнать негодяя. Елена и Инна решают бежать. Они тщательно готовятся к отъезду, инсценируют самоубийство Инны и уезжают из Реченска - Инна под видом сына Елены Васи. Спасатели достают из реки вещи Инны. Основная версия следствия – девочка утонула. В Реченск приезжает следователь Чемес. В пути Инна заболевает. У Елены похищают деньги. За помощью Елена приезжает в детский дом.

Выбор матери - смотреть онлайн трейлер сериала:

Сериал "Выбор матери" будет выходит с понедельника по четверг по графику - две серии в день. Премьера первой - в 21:00, второй - в 22:00. Всего у сериала - 16 серий, финал сериала запланирован на 3 октября 2019.