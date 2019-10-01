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Выбор матери - что будет в 11 и 12 серии

11:19
Выбор матери - смотрим 11 и 12 серии - фото 1
Выбор матери - смотрим 11 и 12 серии / СТБ

Во вторник, 1 октября, в эфире СТБ смотрите продолжение сериала Выбор матери. Также все подробности новых эпизодов - на Без Табу.

Во вторник смотрите 11 и 12 серии драмы "Выбор матери". Показ 11 серии начнется в 21:00, премьера 12 серии запланирована на 22:00.

Выбор матери - что было в 9 и 10 сериях

Выбор матери - что будет в 11 серии

Чемес понимает, кто убил Галину. Михаил везет Инну в багажнике машины в здание заброшенного детского дома. Елена пишет заявление, что Михаил похитил Инну.

Полиция пытается вычислить, где может находиться девочка. Елена обращается за помощью к Анне. Михаил требует от семьи Гончар выкуп за ребенка, настаивает, чтобы деньги привезла Елена.

В планы Михаила неожиданно вмешивается местный участковый Максим.

Выбор матери - что будет в 12 серии

Мужчина в балаклаве забирает чемодан с деньгами и уезжает. Елена приезжает по адресу, указанному в записке, и обнаруживает, что детский дом горит. Девушка спасает Инну, но саму её задерживает полиция.

На пожарище находят обгоревшее тело, по предметам при теле приходят к выводу, что погибший – Михаил. В убийстве Михаила подозревают Максима. Денис публикует статью, и Марина подаёт на него в суд за моральный ущерб.

Евгения предлагает Марине деньги за отказ от Инны и от претензий к их семье, но Марина не соглашается. Проходит суд над Еленой. Елене запрещают приближаться к Инне. После суда Марина привозит Инну домой.

Выбор матери 2019 - смотрите онлайн анонс 11 и 12 серии:

Финал сериала ожидайте уже в ближайший четверг - 3 октября.

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