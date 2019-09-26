Сериал Выбор матери - что будет в 7 и 8 серии

Выбор матери - смотрите 7 и 8 серии / СТБ

В четверг, 26 сентября, у всех поклонников остросюжетных драм будет последняя на этой неделе возможность посмотреть новые эпизоды сериала Выбор матери. Подробности новых серий сериала СТБ - на Без Табу.

Время выхода новых серий "Выбора матери" - традиционная, 7 серия начнется в 21:00, 8 серия - в 22:00. Смотрите новые эпизоды онлайн в эфире СТБ.

Выбор матери 2019 - что будет в 7 серии

После жёсткого разговора с Анной Евгении становится плохо. Елена волнуется за неё, на фоне этого постепенно налаживаются отношения приёмной матери и дочери. Частный детектив по поручению Евгении собирает информацию об Анне и устанавливает, что женщина не бросила дочь на произвол судьбы, а продолжала посильно заботиться о ней все эти годы. Об этом случайно узнаёт и Елена, найдя досье Анны. Михаил идёт по следу Елены и Инны. Он приезжает в столицу, где знакомится с Кариной и заводит с ней интрижку. Денис отправляется в Реченск продолжать журналистское расследование дела Инны и обнаруживает, что пропавшая девочка — это «дочь» Елены.

Выбор матери 2019 - что будет в 8 серии

Елена убеждает Евгению не выгонять Анну из города, но Анна намерена уехать. Михаил следит за Еленой. Елена просит Анну не уезжать. Марина пытается вернуть Михаила. Михаил арендует комнату над салоном Анны, чтобы наблюдать за домом Евгении. Марина через напарника Михаила Юрия узнаёт адрес Елены. Появляется объявление о розыске Инны. Отлёт в Амстердам становится невозможным. Карина шантажирует сестру разоблачением и требует отказаться от своей доли будущего наследства. Александр говорит Елене о своих чувствах. Марина приезжает в столицу и видит Инну.

Выбор матери 2019 - смотреть онлайн анонс 7-8 серий: