В Украине могут ввести новый вид карантина - ВИДЕО

В Украине могут ввести новый вид карантина - ВИДЕО / РБК Украина

После 11 мая Кабмин может ввести в некоторых регионах Украины т.н. "адаптивный карантин".

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Это означает, что в случае вспышек инфекции в отдельных регионах будем усиливать карантин именно там, а не в целом по всей стране. Но это следующие наши шаги после 11 мая", - сказал глава Кабмина.

Также премьер-министр уточнил, что идею "адаптивного карантина" поддержали члены Совета по экономическому развитию. На данный момент правительство разработало несколько стратегий по ослаблению карантина в Украине. Подробнее об этом читайте по ссылке.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.

22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая.