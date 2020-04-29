В Украине могут ввести новый вид карантина - ВИДЕО
После 11 мая Кабмин может ввести в некоторых регионах Украины т.н. "адаптивный карантин".
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Это означает, что в случае вспышек инфекции в отдельных регионах будем усиливать карантин именно там, а не в целом по всей стране. Но это следующие наши шаги после 11 мая", - сказал глава Кабмина.
Также премьер-министр уточнил, что идею "адаптивного карантина" поддержали члены Совета по экономическому развитию. На данный момент правительство разработало несколько стратегий по ослаблению карантина в Украине. Подробнее об этом читайте по ссылке.
Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.
16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.
17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.
18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.
В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.
25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.
1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.
6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.
22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая.