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В ОПУ назвали "замену" Зеленскому в случае болезни

13:19
В ОПУ назвали замену Зеленскому в случае болезни - фото 1
В ОПУ назвали замену Зеленскому в случае болезни

Замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко рассказал о том, кто может заменить президента Украины Владимира Зеленского в случае его заражения коронавирусом.

Зеленский сдал тест на коронавирус – Тимошенко

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Какой-то протокол разработан. Но понятно, что исполняющего обязанности нету. Ну, может, там спикер Верховной Рады может как-то выполнять обязанности. Но президент всегда на связи, поэтому, я думаю, что, если, не дай Бог, что-то – работа будет происходить в телефонном режиме", - заявил политик.

Напомним, на данный момент китайский коронавирус успел подкосить целую плеяду украинских политиков:

18 марта пресс-служба МОЗ заявила, что среди больных коронавирусом числится нардеп Сергей Шахов, ранее отдыхавший в Куршавеле (Франция). После возвращения в Украину политик принял участие в работе комитета экологии; на внеочередном заседании ВРУ он участия не принимал.

21 марта Шахова госпитализировали в столичную больницу с воспалением легких.

22 марта коронавирус диагностировали у еще одного нардепа - Сергея Вельможного.

Немного погодя печальную эстафету перенял "слуга народа" Руслан Горбенко.

24 марта стало известно о заболевании депутата Сергея Рудыка и экс-главы СБУ Валерия Хорошковского.

28 марта на COVID-19 пожаловалась нардеп Анна Скороход.

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Владимир Зеленский Офис Президента Пандемия коронавируса Кирилл Тимошенко Новости Украина
Украинская правда
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