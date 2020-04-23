В общежитии в Вишневом подтвердили 78 случаев заражений коронавирусом

В общежитии Вишневого протестировали не всех жителей

Чуть меньше чем у трети проживающих в частной общаге в городе под Киевом врачи смогли официально диагностировать COVID-19 путем проведения ПЦР-тестов. Причем анализы собрали, судя по всему, не у всех жителей. Или же не все данные сумели обработать.

В четверг, 23 апреля, в Киевской областной государственной администрации отчитались о положении дел в общежитии, которое со вчерашнего дня окружено бойцами Нацгвардии для обеспечения изоляции.

По данным чиновников, всего медики провели 224 ПЦР-теста, хотя живут в помещении более 300 человек.

- По состоянию на 10:00 23 апреля во общежитии города Вишневое Киевской области обнаружили 78 больных COVID-19. Среди тех, у кого обнаружили Коронавирусная заболевания, 16 - дети до 17 лет. Больны также двое работников общежития, - отметили в ОГА. - Три пациента находятся в больнице. Остальные - на самоизоляции по месту жительства.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине официально заразились коронавирусом 7170 человек. 187 болезней закончились летально, а 504 пациента выздоровели.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.