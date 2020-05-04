В некоторых областях Украины введут "особый" карантин: Кого это коснется?

В некоторых областях Украины введут "особый" карантин: Кого это коснется?

В нескольких областях Украины возможно введение т.н. "адаптивного карантина".

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы будет говорить о том, что если в каком-либо регионе или городе будет вспышка, то именно там будут вводиться локальные ограничения (адаптивный карантин – прим. ред.). Сейчас комиссии по вопросам техногенной и экологической чрезвычайной ситуации в Черновицкой, Ровенской, Тернопольской областях и в Киеве, в частности, должны детально изучить эпидемиологическую ситуацию и после 11 мая принимать соответствующие решения отдельно, руководствуясь теми данными, которые будут на тот момент требовать тех или иных решений", - рассказал глава правительства.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.

22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая.

4 мая правительство приняло решение о продлении карантина до 22 мая, но с некоторыми послаблениями.