война на Донбассе Петр Порошенко Партия Слуга народа Владимир Зеленский

На мостик "Зеленского-Филатова" открыли дело

15:30
На мостик "Зеленского-Филатова" открыли дело - фото 1
На мостик "Зеленского-Филатова" открыли дело

12 июля мэр Днепра Борис Филатов поспорил с Владимиром Зеленским о скором завершении строительства Центрального моста. Вся страна затаила дыхание. Не исключением стала и прокуратура, правда, по иной причине.

Модель оголится для мэра Днепра. "Виноват" Зеленский - ФОТО

Как передает пресс-служба Днепропетровской прокуратуры, следствие не исключает факта коррупции при ремонте упомянутого моста.

"Проводятся следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по факту возможного присвоения бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста в Днепре (ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении следователей.

На мостик 'Зеленского-Филатова' открыли дело - фото 185786

9 августа следствием были взяты для экспертизы образцы бетона моста. Осталось лишь дождаться результатов.

Отметим, что на данный момент внимание следствия удостоился не только "мост Филатова". Со стеклянной конструкцией Кличко тоже не все чисто. Больше об этом читайте здесь.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Днепр Борис Филатов Владимир Зеленский прокуратура Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Порошенко отрекся от "Прямого" - ВИДЕО - фото 1
Порошенко отрекся от "Прямого". И призвал его защитить - ВИДЕО
18:00
Порошенко допросят на детекторе лжи – ГБР - фото 1
Порошенко допросят на детекторе лжи – ГБР
17:00
Зеленский назначил нового губернатора - фото 1
Зеленский назначил нового губернатора. Он человек Коломойского
15:59
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Загрузка...