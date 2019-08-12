На мостик "Зеленского-Филатова" открыли дело

На мостик "Зеленского-Филатова" открыли дело

12 июля мэр Днепра Борис Филатов поспорил с Владимиром Зеленским о скором завершении строительства Центрального моста. Вся страна затаила дыхание. Не исключением стала и прокуратура, правда, по иной причине.

Как передает пресс-служба Днепропетровской прокуратуры, следствие не исключает факта коррупции при ремонте упомянутого моста.

"Проводятся следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по факту возможного присвоения бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста в Днепре (ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении следователей.

9 августа следствием были взяты для экспертизы образцы бетона моста. Осталось лишь дождаться результатов.

Отметим, что на данный момент внимание следствия удостоился не только "мост Филатова". Со стеклянной конструкцией Кличко тоже не все чисто. Больше об этом читайте здесь.