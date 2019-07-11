Климкина не уволили. И он ответил песней - ФОТО

Уволить Климкина: Рада вынесла новый вердикт

В четверг, 11 июля, ВРУ вновь решила, стоит ли увольнять Павла Климкина. Результат предсказуем: глава МИД остается.

За увольнение министра проголосовали лишь 160 депутатов.

Климкин воспринял вердикт Рады с юмором и отшутился песней.

"Верховная Рада снова не справилась с голосованием в поддержку моей отставки. Слушаю музыку. Забавно, как Hotel California старых-добрых Eagles перекликается с нашим сюрреализмом!", - пошутил он в Facebook.

Отметим, что заявление об отставке Климкин написал еще 17 мая.

"Я, как и обещал, написал заявление об отставке. В понедельник, в день инаугурации, направлю его в Верховную Раду и новому президенту Украины", - подчеркнул министр.

Позже, 30 мая постановление об отставке главы МИД принял Комитет по иностранным делам ВРУ. 5 июня аналогичный вердикт вынес и Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны.

6 июня вопрос увольнения министра был вынесен на рассмотрение Рады. И она успешно провалила отставку главы МИДа.

А 11 июня ему нашли замену. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде на пост министра назначить Вадима Пристайко.

После обвинений Зеленского в провале освобождения моряков, Климкин и вовсе решил уйти в "политический отпуск".

Напомним, одиозный генпрокурор Юрий Луценко уйдет в отставку.... если это предложение поддержит Рада.