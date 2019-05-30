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Климкина в отставку: принято постановление

19:00
Климкина в отставку: принято постановление - фото 1
Климкина в отставку: принято постановление

В четверг, 30 мая, в Раде приняли постановление об отставке главы МИД Павла Климкина. Соответствующее решение вынес Комитет по иностранным делам.

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Об этом сообщил нардеп Владимир Арьев.

"Сегодня было заседание, и это постановление утвердили", - заявил политик.

Однако прощаться с главой украинской дипломатии пока рановато. Постановление комитета должен еще рассмотреть парламент.

Напомним, 17 мая министр иностранных дел Украины Павел Климкин продолжил парад увольняющихся и объявил о том, что покидает должность представителя нашей страны в международном пространстве.

"Я, как и обещал, написал заявление об отставке. В понедельник, в день инаугурации, направлю его в Верховную Раду и новому президенту Украины", - подчеркнул министр.

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МИД Украины Павел Климкин Верховна Рада увольнение Новости Украина
УНН
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