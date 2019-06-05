Комитет Рады решил уволить Климкина и Грицака, но оставить Полторака

Нардепы не хотят оставлять минобороны без руководства

В среду, 5 июня, народные депутаты, входящие в комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны рассмотрел представления и заявления на увольнения министров иностранных дел и обороны, а также главы СБУ.

При этом решения парламентариев разделились. Павла Климкина нардепы решили рекомендовать уволить, как и Василия Грицака.

Но вот со столь желанным лишением должности министра обороны у Зеленского как-то не задалось. Нардепы во главе с Сергеем Пашинским решили не поддержать постановление Зеленского об увольнении Степана Полторака.

После короткого обсуждения вердикт комитета был вынесен: не поддерживать предложение президента.

Примечательно, что в заседании участвовал представитель Зеленского Руслан Стефанчук. Он пытался рассказать о том, что минобороны нужно обезглавить, а целесообразность этого якобы уже обосновал сам верховный главнокомандующий.

Тем не менее, особого доверия к речам члена команды Зе депутаты не выказали, а аргументировали отказ тем, что президент не назвал человека, которого хочет назначить новым министром. На что Стефанчук ответил, что представят следующего главу МО только после того, как уволят нынешнего:

- Я вам гарантирую, что как только будет удовлетворено это представление, сразу будет внесено представление на следующий министра обороны.