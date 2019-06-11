Климкин попросился в отставку. Опять

Климкин попросился в отставку. Опять

Глава МИД Украины Павел Климкин в очередной раз попросился в отставку.

Соответствующий пост политик написал в Twitter.

"Дубль №2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. как говорят, очень благодарен. Заранее", - заявил дипломат.

Отметим, что заявление об оставке министр написал еще 17 мая.

"Я, как и обещал, написал заявление об отставке. В понедельник, в день инаугурации, направлю его в Верховную Раду и новому президенту Украины", - подчеркнул министр.

Позже, 30 мая постановление об отставке главы МИД принял Комитет по иностранным делам ВРУ. 5 июня аналогичный вердикт вынес и Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны.

6 июня вопрос увольнения министра был вынесен на рассмотрение Рады. И она успешно провалила отстаку главы МИДа.

А 11 июня ему нашли замену. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде на пост министра назначить Вадима Пристайко.

Напомним, одиозный генпрокурор Юрий Луценко уйдет в отставку.... если это предложение поддержит Рада.

Одиозный генпрокурор Юрий Луценко уйдет в отставку.... если это предложение поддержит Рада.

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