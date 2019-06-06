Уволить Климкина?: Рада вынесла вердикт

Уволить Климкина?: Рада вынесла вердикт

В четверг, 6 июня, Верховная Рада решила участь главы МИД Павла Климкина. Спойлер: он остается.

Отставку дипломата поддержали лишь 137 нардепов.

Отметим, что заявление об увольнении Климкин написал еще 17 мая.

"Я, как и обещал, написал заявление об отставке. В понедельник, в день инаугурации, направлю его в Верховную Раду и новому президенту Украины", - подчеркнул министр.

Позже, 30 мая постановление об отставке главы МИД принял Комитет по иностранным делам ВРУ. 5 июня аналогичный вердикт вынес и Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны.

Интересно, что сам президент Владимир Зеленский сильно симпатизирует министру. Если верить его словам, конечно.

"Климкин – это профессиональный дипломат. Я предлагал ему оставаться в команде, у нас очень сложная международная ситуация. Но он решил пойти в политику. Я никого из них (министров – прим. ред.) близко не знаю, но смотрю по делам этих людей" , - заявил гарант.

Сам Климкин так прокомментировал свое желание уволиться.

"Я искренне хочу это сделать. Считаю, что это является нормальной, европейской, политической культурой, когда появляется новый президент, команда спокойно уходит в отставку", - отметил дипломат.