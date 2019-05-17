Климкин написал заявление об увольнении, но на имя Зеленского (ВИДЕО)

Климкин подал в отставку

В пятницу, 17 мая, министр иностранных дел Украины Павел Климкин продолжил парад увольняющихся и объявил о том, что покидает должность представителя нашей страны в международном пространстве.

Видеообращение, снятое из здания МИД, Климкин выложил на своей странице в Facebook.

В записи дипломат подчеркнул, что прошение уволить его писал на имя Владимира Зеленского, которому подаст документ сразу после инаугурации. Получит заявление и Верховная Рада - туда его Климкин отнесет в ближайшее время.

"Я, как и обещал, написал заявление об отставке. В понедельник, в день инаугурации, направлю его в Верховную Раду и новому президенту Украины", - подчеркнул министр.

За годы работы внешнеполитическое ведомство продемонстрировало немалые успехи: была создана антипутинская коалиция, а российских террористов пять лет без перерыва обкладывали санкциями.

Впрочем, уже сейчас старания украинских деятелей начали откатываться назад, а русским вернули право голоса в ПАСЕ.