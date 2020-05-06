Украина откажется от массовых мероприятий 8 и 9 мая – Шмыгаль

Украина откажется от массовых мероприятий 8 и 9 мая – Шмыгаль

В Украине не будут проводить массовые мероприятия на 8 и 9 мая.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Мы накануне Дня памяти 8 и 9 мая. В связи с карантином в Украине не проводится массовые мероприятия, поэтому и здесь мы не будем останавливать (карантин - прим. ред.) для того, чтобы не подвергать риску наших граждан. Мы не будем проводить массовых мероприятий", - сказал глава Кабмина.

В то же время Денис Шмыгаль отметил, что местные власти уважить всех ветеранов Второй мировой войны.

"Единственная просьба к главам областных государственных администраций – лично или на уровне заместителей обеспечить, чтобы индивидуально отметили ветеранов Второй мировой войны, которые есть в областях, в этом году. Все остальные мероприятия мы проводить не планируем в связи с карантином", - подчеркнул премьер.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.

22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая.

4 мая правительство приняло решение о продлении карантина до 22 мая, но с некоторыми послаблениями.