Украина откажется от массовых мероприятий 8 и 9 мая – Шмыгаль
В Украине не будут проводить массовые мероприятия на 8 и 9 мая.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
"Мы накануне Дня памяти 8 и 9 мая. В связи с карантином в Украине не проводится массовые мероприятия, поэтому и здесь мы не будем останавливать (карантин - прим. ред.) для того, чтобы не подвергать риску наших граждан. Мы не будем проводить массовых мероприятий", - сказал глава Кабмина.
В то же время Денис Шмыгаль отметил, что местные власти уважить всех ветеранов Второй мировой войны.
"Единственная просьба к главам областных государственных администраций – лично или на уровне заместителей обеспечить, чтобы индивидуально отметили ветеранов Второй мировой войны, которые есть в областях, в этом году. Все остальные мероприятия мы проводить не планируем в связи с карантином", - подчеркнул премьер.
Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.
16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.
17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.
18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.
В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.
25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.
1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.
6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.
22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая.
4 мая правительство приняло решение о продлении карантина до 22 мая, но с некоторыми послаблениями.