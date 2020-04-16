Коронавирус победил: Путин перенес парад 9 мая

Коронавирус победил: Путин перенес парад 9 мая

Президент РФ Владимир Путин перенес на будущее военный парад в честь 75-летия победы в ВОВ.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на "Новую газету".

"До праздника меньше месяца. И дата 9 мая святая, и жизнь каждого человека свята. Риски эпидемии, пик которой не пройден, чрезвычайно высоки. Это не дает мне права начать подготовку", - заявил Путин и пообещал обязательно провести парад в будущем.

Когда именно – он не уточнил. Предположительно, парад российской техники может пройти 2 сентября – в годовщину окончания Второй мировой войны. К этому моменту ситуация с пандемией коронавируса должна стабилизироваться.

Почему это важно?

9 Мая – стержневое/скрепное событие в жизни россиян и лишний повод для демонстрации вооружений армии РФ. Отмена подобного события, а тем более в 75-ю годовщину победы СССР, может сильно ударить по пропагандистскому образу Владимира Путина, как "отца нации" (мол, "наши предки немца победили, а президент вирус не одолел" – прим. ред.).

Напомним, Путин в Израиле пожаловался на русофобию.