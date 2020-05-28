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Укрзализныця восстановит движение электричек в Украине, но не везде

19:46
Укрзализныця восстановит движение электричек, но не везде - фото 1
Укрзализныця восстановит движение электричек, но не везде

"Укрзализныця" восстановит движение электричек в 10 областях Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".

"По состоянию на 28 мая "Укрзализныця" получила решение об ослаблении карантина с 1 июня от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкий (в направлении Жмеринка - Гречаны и Хмельницкой - Волочиск) областях", - говорится в сообщении.

Укрзализныця восстановит движение электричек в Украине, но не везде - фото 200709

Как уточнили в "УЗ", с 1 июня на филиале "Донецкая железная дорога" начнут курсировать 38 поездов, "Львовская железная дорога" - 20 поездов, "Одесская железная дорога" - 44 поезда, "Южная железная дорога" - 112 поездов.

Важно знать, что...

Все клиенты "Укрзализныци" должны придерживаться санитарных норм и серьезно относиться к правилам карантина.

Напомним, с 27 мая в Украине возобновили работу железнодорожные кассы.

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