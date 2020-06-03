За сутки COVID-19 подхватили почти полтысячи украинцев – МОЗУ

За сутки COVID-19 подхватили почти полтысячи украинцев – МОЗУ

В среду, 3 июня, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"По состоянию на 9:00 3 июня в Украине 24 823 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 735 летальных, 10 440 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая. Всего проведено 381 552 тестирование методом ПЦР", - говорится в сообщении.

Напомним, по информации НАНУ, Украина уже прошла пик пандемии коронавируса, однако эпидемиологическая ситуация в стране все еще далека от идеала. Несмотря на это правительство все же решилось на ослабление карантина в Украине: в частности, ранее Кабмин возобновил работу наземного транспорта, гостиниц (с 22 мая), метро и детских садов (с 25 мая), учебных заведений, фитнес-центров, спортзалов, железнодорожные и межобластные перевозки ( с 1 июня).