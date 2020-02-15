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Убийство хирурга в Киеве: Душегубам объявили подозрение

17:39
Убийство хирурга в Киеве: Душегубам объявили подозрение - фото 1
Убийство хирурга в Киеве: Душегубам объявили подозрение

Следователь Шевченковского управления полиции объявил подозрение лицам, причастным к убийству пластического хирурга Андрея Сотника.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Задержанному в Одессе мужчине - гражданину Кыргызской Республики, 1982 г. р., который, по версии следствия, непосредственно совершил убийство, сообщено о подозрении по п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное по заказу, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц). Сообщнику, который доставлял исполнителя к месту совершения преступления, сообщено о подозрении по п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 и ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка документов)", - говорится в сообщении.

На данный момент в Шевченковский райсуд Киева направлен запрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, 2 февраля в центре Киева убили пластического хирурга Андрея Сотника. 14 февраля оперативники столичной полиции вместе с пограничниками арестовали одного из подозреваемых в преступлении.

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