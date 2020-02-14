В Одессе задержали киллера-иностранца, который убил пластического хирурга в Киеве (ВИДЕО)

Крищенко заявил о задержании киллера, убившего Андрея Сотника

В пятницу, 14 февраля, оперативники столичной полиции вместе с пограничниками упаковали иностранного подданного, которого подозревают в расстреле главы частной клиники пластической хирургии Андрея Сотника.

Об этом сегодня сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко, по словам которого злоумышленник сегодня пытался покинуть территорию Украины.

- Подозреваемый - гражданин иностранного государства, который скрывался после совершения убийства. Его задрежали в аэропорту Одессы, - отметил генерал. - С задержанным проводят следственные действия.

Как известно, хладнокровное убийство злоумышленник совершил около 18:00 2 февраля на улице Саксаганского. Мужчина подбежал к уроженцу Донецка, который в Киеве работал главой компании DMK Ukraine, после чего несколько раз выстрелил ему в голову.

От полученных ранений пострадавший скончался на месте. Занимающиеся делом следователи подозреваеют, что расстрел Андрея Сотника был заказным. Правда, выйти на организаторов и заказчиков преступления у них пока не получилось.

Гражданином какой страны является исполнитель, копы пока не говорят. Если его вину удастся доказать в суде, преступнику грозит до 15 лет лишения свободы, как то прописано в статье 115 УК Украины - "Умышленное убийство".