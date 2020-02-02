В центре Киева застрелили известного пластического хирурга ВИДЕО

В центре Киева убили известного врача / Информатор

Вечером в воскресенье, 2 февраля, в самом центре Киева произошло убийство.

Как сообщает Информатор, в 18:07 в арке жилого дома по адресу Саксаганского, 117 несколько раз выстрелили в мужчину. Он скончался на месте.

Момент убийства попал на камеры наблюдения:

По предварительной информации, мужчина зашел в арку возле своего двора. В этот момент сзади к нему подбежал неизвестный и несколько раз выстрелил. После чего злоумышленник забрал пакет с неизвестным содержимым и скрылся в неизвестном направлении.

Позже экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что убили пластического хирурга Андрея Сотника.

Андрей Сотник - глава DMK Ukraine

Уроженец Донецка 43-летний Сотник был успешным человеком в своей отрасли - он руководил сетью клиник DMK Ukraine.