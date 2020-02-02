В центре Киева застрелили известного пластического хирурга ВИДЕО
В центре Киева убили известного врача / Информатор
Вечером в воскресенье, 2 февраля, в самом центре Киева произошло убийство.
Как сообщает Информатор, в 18:07 в арке жилого дома по адресу Саксаганского, 117 несколько раз выстрелили в мужчину. Он скончался на месте.
Момент убийства попал на камеры наблюдения:
По предварительной информации, мужчина зашел в арку возле своего двора. В этот момент сзади к нему подбежал неизвестный и несколько раз выстрелил. После чего злоумышленник забрал пакет с неизвестным содержимым и скрылся в неизвестном направлении.
Позже экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что убили пластического хирурга Андрея Сотника.
Андрей Сотник - глава DMK Ukraine
Уроженец Донецка 43-летний Сотник был успешным человеком в своей отрасли - он руководил сетью клиник DMK Ukraine.
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