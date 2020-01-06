Зверское убийство девочек в Киеве: Полиция схватила душегубов

Зверское убийство девочек в Киеве: Полиция схватила убийц

Намедни в Киеве преступники жестоко зарезали двух девушек в Киеве. После нескольких дней поисков полиция задержала подозреваемых.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на dtp.kiev.ua.

"Задержали подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве/ Около 5 утра 6 января в Одессе полиция задержала подозреваемых в убийстве двух девушек в столице", - говорится в сообщении.

Об обстоятельствах задержания пока ничего не сообщается. Известно лишь, что речь идет о ранее разыскиваемых Ксьондзике Сергее Дмитриевиче (1985 г. р.) и Бершавской Елизавете Васильевне (2000 г.р.).

Напомним, 16-летняя Маша Камынина и 19-летняя Ева Лысенко пропали в столице под Новый год. Их связанные и изрезанные тела нашли в шкафу одной из столичных квартир. 4 января 2020 г. хозяйка жилья сообщила в полицию о страшной находке.

Благодаря женщине, правоохранители быстро установили подозреваемых.