Тысячи киевлян остались без воды и света, назревает массовый бунт - ФОТО

Тысячи киевлян остались без воды и света, назревает массовый бунт - ФОТО

Тысячи жителей столичного района "Осокорки" остались без воды и электричества.

Об этом написал житель района Тарас Микитин в Facebook.

"Во время карантина 5 многоквартирных домов на Осокорках на 250 квартир и более, где живет больше 5000 человек остались без электричества с самого утра и неизвестно на сколько времени. Соответственно, нет воды, поэтому никакой гигиены рук и тела. Врачи из скорой не могут подняться, потому что лифты не работают", - написал мужчина.

Как разьяснил Микитин, ДТЭК "Киевские электросети" отключил от электроснабжения застройщика района ООО "Будэволюция" и ЖЭК, который обслуживает жильцов ЖК "Патриотика", несмотря на то, что последние исправно оплачивают коммуналку.

"Около года жители лишенных электроэнергии домов добиваются того, чтобы монополисты заключили прямые договоры с владельцами квартир на поставку электроэнергии, воды и тепла…..Больше года все "причастные" футболят жителей по кругу, застройщик кивает на монополистов (которые не хотят брать на баланс сети) монополисты на КГГА, а управление КГГА на застройщика... Люди давно на карантине, нервные и готовы к массовым протестам", - резюмировал Тарас Микитин.

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