Украинцам на карантине облегчат "финансовый груз": Что известно?

Украинцы на карантине получат "финансовое облегчение": Что известно?

Национальный банк Украины позволил украинцам не совершать часть платежей во время карантина.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на НБУ.

"Клиенты банков на время карантина могут приостановить уплату платежей по ипотечным кредитам, и банки не должны в таких случаях взимать с них залог. Об этом банки также должны сообщить клиентам", - говорится в сообщении финучреждения.

Также в НБУ напомнили, что банкам запрещено штрафовать своих клиентов за несвоевременную оплату потребительских кредитов и повышать процентные ставки.

Определенные меры для защиты рядового украинца приняла и ВРУ. В частности, Рада запретила штрафовать граждан за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

В будущем украинские власти планируют провести ряд дополнительных мер для облегчения финансового груза украинцев. Так, Минсоцполитики планирует выплатить дополнительные компенсации украинским семьям, получающим субсидии.

Напомним, из-за пандемии коронавируса по всему миру фиксируется всплеск роста безработицы. Не исключением может стать и Украина. По мнению экс-министра Тимофея Милованова, в будущем ряды безработных пополнят 500 тыс. наших соотечественников. Подробнее об этом читайте здесь.