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Украинцам на карантине облегчат "финансовый груз": Что известно?

16:30
Украинцы на карантине получат "финансовое облегчение": Что известно? - фото 1
Украинцы на карантине получат "финансовое облегчение": Что известно?

Национальный банк Украины позволил украинцам не совершать часть платежей во время карантина.

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Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на НБУ.

"Клиенты банков на время карантина могут приостановить уплату платежей по ипотечным кредитам, и банки не должны в таких случаях взимать с них залог. Об этом банки также должны сообщить клиентам", - говорится в сообщении финучреждения.

Также в НБУ напомнили, что банкам запрещено штрафовать своих клиентов за несвоевременную оплату потребительских кредитов и повышать процентные ставки.

Определенные меры для защиты рядового украинца приняла и ВРУ. В частности, Рада запретила штрафовать граждан за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

В будущем украинские власти планируют провести ряд дополнительных мер для облегчения финансового груза украинцев. Так, Минсоцполитики планирует выплатить дополнительные компенсации украинским семьям, получающим субсидии.

Напомним, из-за пандемии коронавируса по всему миру фиксируется всплеск роста безработицы. Не исключением может стать и Украина. По мнению экс-министра Тимофея Милованова, в будущем ряды безработных пополнят 500 тыс. наших соотечественников. Подробнее об этом читайте здесь.

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Карантин в Украине Пандемия коронавируса НБУ банк Новости Украина
Громадське
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