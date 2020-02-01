Владимир Зеленский Коронавирус из Китая Евгений Брагарь война на Донбассе

"Слуга народа" предложил бабушке продать собачку за долги – ВИДЕО

16:34
"Слуга народа" предложил бабушке продать собачку за коммуналку – ВИДЕО - фото 1
"Слуга народа" предложил бабушке продать собачку за коммуналку – ВИДЕО

"Слуга народа" Евгений Брагар предложил пенсионерке продать свою собаку, чтобы заплатить долги по коммуналке.

Кабмин отменил ограничения для тарифов. Известно каких

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Во время эфира передачи "Голос народа", в студию "112 канала" позвонила пенсионерка и спросила "слугу народа" Евгения Брагара как оплатить коммунальные тарифы. По словам женщины, она живет одна и ее пенсия не превышает 2 тыс. грн.

Нардеп не растерялся и посоветовал оформить субсидию, на что бабушка сообщила, что уже сделала это. В ответ Брагар предложил ей продать свою собаку, если та принадлежит к элитной породе.

"Мы не знаем, какая там на самом деле ситуация ... Если у нее есть, например, элитный собака во дворе, она может его продать и спокойно оплатить платежки", - заявил политик.

Позже молодой политик осознал свою ошибку и попытался объясниться.

"Мне очень жаль, что мои высказывания на 112 канале по поводу субсидий вызвали такую бурную реакцию. Я новым лицом в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы", - заявил Брагар и попросил прощения.

'Слуга народа' предложил бабушке продать собачку за долги – ВИДЕО - фото 195213

"Приношу извинения всем, кого могли оскорбить мои слова. Начисление субсидий - очень деликатный вопрос и он требует не только особого внимания со стороны государства, но и ответственного отношения граждан. Призываю всех поступать порядочно, понимая, что помощь должна предоставляться только тем, кто реально нуждается", - добавил "слуга народа".

Отметим, что ранее этот же депутат попал в другой скандал, написав заявление на двух волонтерок, которых высадили из-за автобуса прямо посреди трассы. Подробнее об инциденте читайте здесь.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Партия Слуга народа коммуналка субсидии Новости Украина Евгений Брагарь
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
"Не берись!": В Слуге народа урезонили собачника Брагара - фото 1
"Не берись!": В Слуге народа урезонили "собачника" Брагара
21:26
В ВМС завершили "экспертизу" катера Бердянск. Что известно? - фото 1
В ВМС завершили экспертизу катера "Бердянск". Что известно?
19:27
Портнов может стать нардепом: Так решил суд - фото 1
Портнов может стать нардепом: Так решил суд
12:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
Вчера, 20:00
1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье - фото 1
Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром
Вчера, 11:45
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35