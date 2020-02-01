"Слуга народа" предложил бабушке продать собачку за долги – ВИДЕО

"Слуга народа" предложил бабушке продать собачку за коммуналку – ВИДЕО

"Слуга народа" Евгений Брагар предложил пенсионерке продать свою собаку, чтобы заплатить долги по коммуналке.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Во время эфира передачи "Голос народа", в студию "112 канала" позвонила пенсионерка и спросила "слугу народа" Евгения Брагара как оплатить коммунальные тарифы. По словам женщины, она живет одна и ее пенсия не превышает 2 тыс. грн.

Нардеп не растерялся и посоветовал оформить субсидию, на что бабушка сообщила, что уже сделала это. В ответ Брагар предложил ей продать свою собаку, если та принадлежит к элитной породе.

"Мы не знаем, какая там на самом деле ситуация ... Если у нее есть, например, элитный собака во дворе, она может его продать и спокойно оплатить платежки", - заявил политик.

Позже молодой политик осознал свою ошибку и попытался объясниться.

"Мне очень жаль, что мои высказывания на 112 канале по поводу субсидий вызвали такую бурную реакцию. Я новым лицом в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы", - заявил Брагар и попросил прощения.

"Приношу извинения всем, кого могли оскорбить мои слова. Начисление субсидий - очень деликатный вопрос и он требует не только особого внимания со стороны государства, но и ответственного отношения граждан. Призываю всех поступать порядочно, понимая, что помощь должна предоставляться только тем, кто реально нуждается", - добавил "слуга народа".

Отметим, что ранее этот же депутат попал в другой скандал, написав заявление на двух волонтерок, которых высадили из-за автобуса прямо посреди трассы. Подробнее об инциденте читайте здесь.