ТОП-10 лучших фильмов 2019 года по версии критиков Без Табу

Время подводить итоги

Под конец года, пока в бокале не булькает шампанское, а оливье не играет роль подушки, самое время вспомнить все лучшее, что выходило в кино в 2019 году. Редакция Без Табу составила свой топ-10 лучших фильмов уходящего года.

Мы решили отойти от привычного формата распределения фильмов по конкретным местами. Более того, в этом списке есть картины, о которых вы может и не знали, но не посмотреть их – преступление против собственного желания отдохнуть вечерком за чем-то лайтовым. Так что, мы сформировали список из тех фильмов, которые привносят что-то новое в жизнь. Комментарии открыты – бросайте своих фаворитов обязательно. А мы погнали по списку топовых фильмов 2019 года.

“Однажды в Голливуде”. Тарантиновская ода кинематографу и женским стопам

На момент выхода фильма в украинский прокат хотелось кричать: “Это лучшая картина 2019 года”. Но слегка попустившись и прислушавшись к мнению людей более ровных к кинематографу, понимаешь насколько Тарантино разбил всех на группы. Для одних - это прям guilty pleasure, для других - трехчасовое мучение ни о чем. Но для самого Тарантино - это откровение. На протяжении всей картины он обласкал Голливуд 60-х годов, погрузил зрителей в ту самую атмосферу, напичкал отсылки через постеры, вывески, фильмы, актеров и, конечно же, музыку. Никто больше не может любить кино так, как делает это Квентин Тарантино. Он слегка отступил от своего прежнего стиля кровавого месива, придержав его до финала. Холодность и жестокость уступила романтике и сантиментам. Но все также Тарантино возлюбил женские стопы и не отказался от привычки переиграть реальность на свой манер и фантазию.

Однажды в Голливуде - смотреть трейлер онлайн:

“Додому”. Мощнейший украинский фильм года

Украинский фильм молодого режиссера Наримана Алиева, пусть и не попал в шорт-лист номинантов на Оскар, но в этом списке абсолютно заслуженно. И не потому что “ну надо же наших вспомнить”. Невозможно отрицать, что в сегодняшних условиях российской агрессии против Украины, подобные фильмы могут восприниматься как элемент пропаганды. Но к черту ее, “Додому” не становится частью политики, его основной темой не является русская оккупация Крыма. Это фильм об украинцах, крымских татарах, отношениях между ними, патриархате, семье, традициях.

Фильм вызвал противоречивую отдачу в нашем же обществе. Для кого-то он стал слишком расхайпленым, другие посчитали его оскорбительным по отношению к украинцам. Но операторская работа, актерский талант Ахтема Сеитаблаева и Ремзи Белялова, режиссерская самоотдача Наримана Алиева на протяжении всего фильма бьет под дых зрителя. Жаль только, что забег за «Оскаром» закончился так скоропостижно.

Додому - смотреть трейлер фильма онлайн:

”Аутсайдеры”. Гонки здорового человека

“Айтсайдеры” - это оскаровский фильм по нескольким параметрам. В основе лежит незаурядный сюжет на реальных событиях, о которых вне “автомобильной” темы мало кто знает. В касте - оскаровские лауреаты Мэтт Деймон и Кристиан Бейл. И наконец, фильм отлично вылизан технически, звук качает, картинка блестит. “Айтсайдеры ” - фильм здорового человека о гонках. Его не впишешь в одни ряд с безумной франшизой “Форсаж” или не поставишь на одну полку с “Need for Speed: Жажда скорости”, в этих картинах много понта и простого аттракциона, но нет мысли. Прямой ассоциацией с “Айтсайдерами” является относительно свежий фильм “Гонка” о великом противостоянии Ники Лауды и Джеймса Ханта на “Формуле-1”. И в “ Айтсайдерах”, и в “Гонке” главное - это сама гонка, а победа лишь приятный бонус.

Аутсайдеры - смотреть трейлер фильма онлайн:

”Джокер”. Судьба человека

”Джокер” - самая нестандартная лента об антигерое из супер- или антигероики. Это глубокая психологическая и ироничная драма о больном парне, который задал тренд целому городу, и стал его пугающим идолом. Тут не будет происходить все быстро и ярко, как обычно подавали зрителю все фильмы о супергероях или их противниках. Динамика фильма идет четко по нарастающей, предоставляя зрителю возможность прочувствовать каждую каплю безумия Готэма и его жителей. Жалость, ненависть, отвращение и любовь – дикое родео по всем возможным чувствам человека. Работа режиссера Тодда Филлипса, актера Хоакина Феникса, композитора Хильдур Гуднадоуттир заслуживает высшей похвалы. А их тандем - самая настоящая химия, заслуживающая всех наград мира. И миллиарда долларов сборов в прокате.

Джокер - смотреть трейлер фильма онлайн:

”Мстители: Финал”. Идеальная кода

Пафосно, эпично, трогательно и весело – никто из зрителей не остался безразличным к тому, что увидел на экране кинотеатра на протяжении трех часов. Студия Marvel и режиссеры братья Руссо прыгнули выше собственной головы. ”Мстители: Финал” удивили, ранили, шокировали и заставили своих зрителей вспомнить все самое лучшее из огромной киновселенной. Финальная часть о супергероях выполнила не только функцию концовки для ряда персонажей. Но “Мстители: Финал”, пожалуй, первый в истории кинематографа пример того, как идеально выскобленная и продуманная во всех сюжетных линиях на протяжении 10 лет франшиза может идеально закончиться. Сколько бы претензий к картине не было, как и излишнего хайпа, цифры говорят за себя - 2,79 миллиардов долларов сборов и звание самого кассового фильма в истории кино.

Мстители: Финал - смотреть трейлер фильма онлайн:

Мошенницы с Уолл-Стрит” - женское кино о серьезных вещах под стриптиз

"Мошенницы с Уолл-Стрит" абсолютно не претендует на "Оскар" или "Золотой глобус". Более того, фильм прошел мимо всех из-за слабой пиар-кампании. Но в этот список он попал благодаря тому, что он о женщинах. И это не фем-версия “Волка в Уолл-Стрит” в стиле “8 подруг Оушена” или перезапуска “Охотников за привидениями”, ни в коем случае. Это реальная история о стриптизершах основанная на статье американской журналистки. В фильме есть все: криминал, аферы, секс, юмор, драма и гиперпопулярные треки 2007-2008 годов. Не стоит и забывать о Дженнифер Лопес, которая напомнила, что у нее хороши не только бедра, но и актерский талант. Ну, а Уолл-Стрит тут подан в демоническом образе. А точнее, сравнивается с настоящим стриптиз-клубом, где одни платят, а другие танцуют.

Мошенницы с Уолл-Стрит - смотреть трейлер фильма онлайн:

“Паразиты“. Корейцы вновь заставляют о себе говорить

“Золотая пальмовая ветвь” Каннского кинофестиваля и о корейском кино говорят все. Не обо всем, конечно, а только о работе Пон Чжун Хо “Паразиты”. Фильм заинтересовал еще на стадии анонса, так как одна из предыдущих работ корейца “Сквозь снег” с Капитаном Америкой, то есть, Крисом Эвансом в главных ролях, в 2014 году удостоилась звания сенсации. Да и выглядела работа просто потрясающе, поднимая вопрос классовой сегрегации в условиях апокалипсиса. Что ж, в “Паразитах” проблема та же, но без конца света. Фильм о внедрении бедной семьи в богатую не дает заскучать ни на секунду, кидая зрителя то в слезы, то в смех. А финалочка вполне способна удивить.

Паразиты - смотреть трейлер фильма онлайн:

А этот фильм попала в список по одной простой причине: Наконец-то, закончилась трилогия, потрепавшая нервы всем. Говорить о том, хорошо получилось или плохо, не имеет никакого смысла. Есть и недовольные фанаты, у которых яро подгорает, есть и те, кому хватило происходящего на экране сполна как попкорнового кино. Но факт остается фактом - о Звездных войнах как говорили более 40 лет, так и говорят в 2019 году. А это однозначный успех. Касательно финала - хорошо, что Сага о Скайуокерах просто закончилась и большее ее не будут мучать в ближайшие годы. Последняя трилогия по “Звездным войнам” доказала, что любую корову можно выдоить до полной дистрофии. Хотя бы подоили ее под шикардосный визуал и традиционную эпическую музыку, вызвав ностальгии сполна.

Звездные войны 9 - смотреть трейлер фильма онлайн:

“Шазам”. Личная победа DC

Фильм “Шазам” - маленькая, но мускулистая победа студии DC. Нереально смешная, легкая работа, но несущая в себе сложные посылы о всемирном спасении мира. Фильм снова говорит об ответственности супергероя перед людьми, но делает жирнейший акцент на семейных ценностях, детях и юморе. От мрачной киновселенной DC подобного детского сада уж никак не ожидаешь. До масштабной и эпохальной киновселенной Marvel еще далеко, но это шаг к успеху. Тем более удачный шаг, после череды провальных фильмов.

Шазам - смотреть трейлер фильма онлайн:

“Мы”. Никакого синдрома «второго фильма» и утверждение Люпиты

Жанр ужасов можно не любить, но некоторые фильмы стоит посмотреть. “Мы” Джордана Пила еще на стадии первого трейлера, капец, как заинтересовал. А учитывая, что Пил уже поймал свою звезду славы картиной “Прочь”, был маленький страх, что режиссера настигнет синдром “второго фильма”. Хвала блестящим ножницам, этого не случилось. Пил, возможно, и намудрил с научной фантастикой в плане объяснений, но его хоррор удался как в плане задумки «монстры – мы сами». Так и в плане подбора актеров. Люпита Нионго («12 лет рабства»), пожалуй, получила чрезвычайно сложную роль своей основной героини и своего чудовищного двойника. И доказала всем, что талант ее безграничен, а в своих персонажей она уходит с головой.

Мы - смотреть трейлер фильма онлайн:

Настя Белова, специально для Без Табу