Украину на Оскаре представит фильм об оккупации Крыма

Домой только с Оскаром

Украинский оскаровский комитет определился с тем, какой фильм представит страну на церемонии Оскар 2020 и будет бороться за почетную награду в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Выбор не был сложным, ведь заявку подал лишь один проект - фильм режиссера Неримана Алиева "Домой". Впрочем, это не означает, что ленту избрали от безыскодности. "Домой" (EVGE) - сильная картина, рассказывающая о трагедии человека, лишенного родины.

Фильм рассказывает историю крымского татарина Мустафы, который старшего сына в русско-украинской войне. Безутешный отец решает похоронить погибшего на малой родине - в Крыму, ныне оккупированном россиянами. Вместе с младшим сыном они отправляются в путешествие, которое оставит глубокий след в их отношениях.

В фильме главную роль сыграл Ахтем Сеитаблаев, также в ролях - Рэмзи Билялов, он сыграл младшего сына Мустафы.

"Домой" - полнометражный дебют Наримана Алиева. Лента была отмечена Гран-при на 10-м Одесском международном кинофестивале - это главная награда ОМКФ, победитель в этой номинации определяется по итогам зрительского голосования. Также "Домой" в этом году завоевал награду за лучший фильм на Международном кинофестивале в Бухаресте (BIFF). Также фильм был в конкурсной программе Каннского кинофестиваля «Особый взгляд».

Домой 2019 - в Каннах:

Отметим, что фильм действительно сильный, однако для успеха на "Оскаре", а таковым будет попадание в список номинантов, ему катастрофически не хватает пиара. Например, на youTube по состоянию на август 2019 тупо нет трейлера фильма. Все, что находится по поиску - сюжет ТСН, авторская нарезка с кадрами из фильма и два пару блогов о фильме с десятками (!) просмотров - причем, отзывы-то положительные. Ребята, так нельзя - на ленту стоит обратить внимание и необходимо заняться ее раскруткой, тем более, что за украинский фильм в этот раз реально НЕ СТЫДНО. Напомним, что украинский фильм еще ни разу не был отобран в число номинантов "Оскара".

В украинский прокат драма "Домой" выйдет 7 ноября 2019. Номинанты на премию Оскар будут объявлены 13 января 2020. Церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе 9 февраля 2020.