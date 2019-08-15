Однажды к Голливуде - стоит ли смотреть новый фильм Тарантино

Пропустить «Однажды в Голливуде» - преступление против третьей статьи Женевской конвенции о синефильстве. Лучший фильм лета, а то и года. Но лучший ли фильм самого Тарантино? Скорее нет. Он – просто абсолютно другой.

Квентин Тарантино – однозначно, маэстро своего дела. Режиссер, которого ни с кем не спутать, благодаря его стилю. Невозможно сказать, что какая-то из его лент была плоха (кроме, наверное, Джекки Браун). Учитывая, что их на сегодняшний день всего лишь девять. И это, кстати, тоже подогревает безумный эффект ожидания, ведь всего Тарантино пообещал снять 10 картин.

Если уж он на большой волне хайпа сейчас с фильмом «Однажды в Голливуде», то что будет с его последним – десятым – страшно подумать. Вернемся к хайпу этого года – он заслужен. «Однажды в Голливуде» - это нечто абсолютно новое от Тарантино, чего в принципе не ожидаешь увидеть от мастера. Картина одновременно и «тарантиновская», и абсолютно «не тарантиновская». Но однозначно, она станет еще одним чрезвычайно приятным открытием для каждого.

Однажды в Голливуде – о чем кино

На дворе конец 60-х годов, Голливуд балансирует на сломе старых добрых традиций и атмосферой наивных идеалов. Убийство Мартина Лютера Кинга, война во Вьетнаме, высадка Армстронга на Луну, глобальная сексуальная революция и расцвет движения хиппи. В кинематографе тоже не всеми желанная трансформация. Старый Голливуд меняется, оттесняя на десятый план популярные вестерн-фильмы с бравыми и непобедимыми ковбоями. В киноидустрии на пятки десятилетним традициям наступает абсолютно новая эстетика Спилберга, Лукаса, Скорсезе, имена которых вы так и не услышите в «Однажды в Голливуде».

Однажды в Голливуде 2019 - смотреть трейлер онлайн

История сконцентрирована на известном актере Рике Далтоне (Леонардо Ди Каприо) и его дублере каскадере Клиффе Буте (Брэд Питт). Первый – уже никому не нужный творец старого поколения. Звезда превращается в вечного эпизодичного антагониста в боевиках, получает все меньше предложений в Голливуде, страдает от алкоголизма и безысходности, а также ненавидит яростно хиппи, заполонивших Штаты. Все, на что может рассчитывать Далтон, это спагетти-вестерны в Италии, вдалеке от фабрики звезд. Рядом с ним его дублер, водитель, нянька и просто невозмутимый, брутальный Клифф Бут. Его судьба схожа с Далтоном, с поправкой на то, что работу ему не дают из-за одного происшествия. Причем в стиле Тарантино, зрителям так и не раскроют все карты, оставив лишь намеки. По сути, именно об этой парочке фильм «Однажны в Голливуде». Но с одним «но».

Рик Далтон является соседом одной из самых знаменитых пар на весь мир – Романа Полански (Рафал Заверуха) и Шэрон Тейт (Марго Робби). Он – новое дыхание Голливуда, модный режисер, открывающий абсолютно новое кино. Она – молодая кровь, красивая девушка, новый талант, сексапильность и стиль. 9 августа 1969 года беременную на девятом месяце Тэйт и ее троих друзей убили в ее же собственном доме подопечные маньяка Чарльза Мэнсона – руководителя секты «Семья». Это происшествие так же стало переломным моментом для Штатов и Голливуда в частности.

Ода Голливуду 60-х

Это не фильм о Шэрон Тейт или о двух братца-кроликах Далтоне и Клиффе. Квентин Тарантино отошел от своих привычных сюжетных фишек, сделав просто кино о кино. Именно эта эпоха отобразилась на режиссере больше всего. Тарантино не нужны кинокритики или высококвалифицированные профессионалы в области кино. Он сам является себе и одним, и другим. Он рос в полном окружении кинематографа и пробирался через дебри к звездам. В 1969 году Квентин было всего лишь шесть лет. Но именно этот год режиссер называет для себя определяющим.

Структура «Однажды в Голливуде» чем-то напоминает лоскутное одеяло, связанное лишь двумя героями. Перед зрителем разворачивается красиво связанные между собой отдельные эпизоды. Вот Аль Пачино открывает глаза герою Ди Каприо на современные голливудские реалии и тот самый закат эпохи. Вот персонаж Питта, очень похожий на Чака Норриса в фильме Путь дракона, отправляет в нокаут еще молодого и задиристого Брюса Ли. Далтон снова в центре получает одобрение от маленькой коллеги по площадке и рыдает от счастья, заслуживая Оскара (нет, но пофантазировать можно). А вот снова Клифф Бут забирает зрителей в жутковатый эпизод, насыщенный саспенсом под завязку, на ферме секты «Семья». А чтобы не надоели эти две мордашки, на третьей сцене идет идеальная Марго Робби в кинотеатр на собственный фильм. Храп Марго Робби, ступни Марго Робби, мимика Марго Робби. И это его коронный прием Тарантино (когда-то такой музой была Ума Турман).

Тарантино наваливает на зрителя всю свою любовь к этому искусству, воспевает оду. Баннеры, постеры, кинотеатры, телевизоры, книги, Playboy, знаменитости - все кричит старыми названиями и отсылками. И чтобы совсем зрители утопились к эпохе 60-х годов - Тарантино наваливает музыку. Делает это красиво, что ты и не замечаешь, как начинаешь пританцовывать в такт. Помимо самой знаменитой California Dreaming группы Mamas and Papas, режиссер использовал еще 26 треков тех времен - Simon & Garfunkel, Supremes, Vanilla Fudge, Deep Purple и даже песню самого Чарльза Мэнсона. Но сколько бы Тарантино не пихал отсылок на старые фильмы или старую музыку, зрителям не обязательно быть в курсе. Конечно, синефилы впадут в оргазм от всего этого добра, но и простому обывателю будет просто приятно находиться в 60-х годах от Тарантино, потому что это красиво и элегентно.

Актеры

Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт делают кино. Если у вас даже были сомнения в их актерских талантах (а мы надеемся, что не было), «Однажды в Голливуде» снова становится тарантиновской площадкой для этих двух, чтобы покорить сердечко каждого. Кто не помнит, Ди Каприо выкладывался с потом и кровью (причем настоящей) в «Джанго освобожденном». А Брэд Питт крушил фашистов в «Бесславных ублюдках». Теперь они вместе, чего никогда не было ранее. Квентин Тарантино взял проверенных в бою актеров и кинул в гущу событий, позволяя вытворять все, что они хотят.

Эти двое однозначно хотя бы посоревноваться за Оскар имеют полное право. Но «Однажды в Голливуде» это еще фарш из звезд. Марго Робби хоть и получила довольно эпизодичную роль, выглядит просто хорошо со всей наивностью и красотой. Аль Пачино, Дэмиен Льюис, ушедший Люк Пери, удивительная Маргарет Куэлли (а для нее фильм Тарантино может стать билетом к звездам), Дакота Фаннинг, Дэймон Херриман, Курт Рассел и другие. Тарантино собирает в своих картинах сливки. Кто будет в последнем – десятом фильме – страшнее представить, чем даже сколько хайпа он возьмет.

Что в итоге

«Однажды в Голливуде» - это ода Тарантино своей жизни и профессии. Никто больше не может любить кино так, как он. Именно к таким выводам приходишь под конец почти трехчасового фильма. Реальностью смешивается с нереальностью, Тарантино идет неперекор себе, но все равно остается Тарантино, холодность и жестокость уступила романтике и сантиментам. А потому - пропустить «Однажды в Голливуде» - преступление против третьей статьи Женевской конвенции о синефильстве. Лучший фильм лета, а то и года. Но лучший ли фильм самого Тарантино? Скорее нет. Он – просто абсолютно другой.

P.S. Не спешите выбегать из зала с началом титров. «Красное яблоко» и Леонардо ди Каприо хотят передать вам пламенный привет Квентина Тарантино.

Настя Белова, специально для Без Табу