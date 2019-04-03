Шазам: Ваш новый любимый супергерой

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«Шазам» - это не только приложение на телефончик. Это еще и самое годное кино от самой мрачной киновселенной комиксов - DC. Большой и веселый детский сад, который не заставит смеяться только самого страшного сноба этого мира.

DC Comics исправляется

Студия DC Comics и все умные головы, похоже, выспались и решили работать. Когда план “А” не сработал, а в его основе лежали максимально галимые “Бэтмена против Супермена”, “Отряда самоубийц” и “Лиги справедливости”, студия решила начать работать по другому фронту.

Сначала они подарили зрителям большую букву “Ф” под названием “Чудо-женщина”, и это был выигрышный вариант при отсутствии женского супергеройского кинца. Потом они пошли немного дальше. Немного это за 1 миллиард сборов, с бородатым и волосатым “Акваменом”, который стоит посмотреть хотя бы ради невообразимой визуальной картинки. Закрепить свой потихоньку зарождающийся успех студия DC решила малознакомым массовому зрителю героем и малолетками. “Шазам” обошелся без шуток про мамок, но от этого не теряет ни капли оригинальности в долгой череде фильмов о мужиках и женщинах в трико.

Шазам 2019 - смотрите трейлер фильма онлайн:

Шазам - о чем фильм

Маленький очкастый мальчик, уж больно похожий на Гарри Поттера, только без волшебной палочки, едет с папой и братом в машине. Но в какой-то момент у него начинается жесткий бэдтрип и он оказывается в пещере. Там его ждут жуткие до усрачки 7 статуй грехов и старый афроамериканский маг с бородой Гендальфа и посохом из ДСП.

Дамблдор-Шазам говорит мальчику, мол, я приемника ищу и ты должен пройти тест на проверку девственности своих чистых и добрых помыслов. Мальчик в очках проваливает тест и не становится преемником дедка. Спустя десятки лет он становится Доктором Тадеушем Сиваном, который ищет ту самую пещеру и желает заполучить силу, которую просрал в детстве.

На другом конце мира, то есть - в Филадельфии, живет себе поживает четырнадцатилетний мальчик Билли Бэтсон. В детстве он потерял в толпе на ярмарке маму и долгие годы искал ее, сбегая то с одного приюта, то с другой приемной семьи. Смирившись с неудачей поисков, он обосновывается в милой многодетной семейке, где все дети на подбор и чуть ли не по дням недели моют посуду. Бэтсону сложно обосноваться. А тут еще и старик - афроамериканский Гэндальф - вручает ему все свои силы, посох и латексный красный костюм без синих трусов, но с желтой молнией во весь грудак. Так Билл Бэтсон становится Шазамом. А быть супергероем не значит еще им просто быть, как оказывается.

Дорогу молодым

Студия DC стала на путь праведный. Больше большие бабки она не дает режиссерам с большими аппетитами и амбициями, предпочитая поднимать из “грязи” малоизвестных дельцов. Так случилось с постановщиком малобюджетных хоррор-фильмов Дэвидем Сандбергом. И как оказалось, швед знает толк не только ужастиках под валерьяночку, но и в комедиях с капелькой драмы. А в случае с “Шазамом” - Сандберг явно главный воспитатель в большом детском садике.

Начнем с того, что большая часть зрителей впервые вообще открывает для себя Шазама. Не распиаренный это супергерой в странном костюме, на него нет столько мерча или мэмчиков. И в этом, вполне возможно, сила киностудии DC.

Наконец-то, впервые за 10 лет процветания комиксных экранизаций нам подают не простую стандартную историю становления супергероя. Вспомните, нам показывали взрослых дядек или тетушек в самом соку с огромной силой и такой же огромной ответственностью. Главное - они были взрослые. А Шазам - малолетка, у которого от вершка два корешка роста, зато наглости и азарта больше чем сноба Капитана Америки.

И в этом таится вся прелесть фильма. Шазаму/Билли Бэтсону не так уж интересно мир спасать, он знать не знает, как это делать. Ему больше по приколу делать селфачи за деньги, привселюдно играться с молниями, покупать пивко в супермаркете с максимально пафосной натянутой мордочкой, на камеру вместе с другом снимать свои потуги по выявлению суперспособностей, чтобы залить на ютубчик.

Актерский состав

Взрослая версия Шазама в исполнении Закари Ливая - это золото. Если в во втором сезоне “Удивительной миссис Мейзел” ему как-то не дали разгуляться, то тут актер начал пробивать себе путь в большое кино. Потому смотреть со спокойной миной на несуразного мускулистого мужика с голивудской улыбкой, удачно отыгрывающего малолетку, просто невозможно. Хоч до сердця прикладуй, ей богу.

При всей комичности в картине не обошлось и без драмы. Строится она, конечно, вокруг отсутствия родителей и материнской любви у главного героя Билли Бэтсона. И это смотрится очень трогательно и даже немножко слезоточиво, уж простите, но без спойлеров. “Шазам” в некотором роде уж очень напоминает “Человека-муравья” с такой же семейной темой на финале. Другое дело, что в “Шазаме” эта тема выкручена максимально хорошо и без излишних кривляний. Мол, шутки шутками, но за своих и пасть порву и глаз вырву.

Невозможно сказать, что студия DC далеко продвинулась в лечении своих топорных сценариев. В “Шазаме” есть к чему придираться и в сюжете, и в визуальном оформлении. Но до пятой точки. Лучше посмотреть на слабого, но карикатурного антагониста в исполнении лысого британца Марка Стронга (в этот раз без британского гимна, слава королеве!). Или на задрота супергеройской темы и напарника Шазама Фреди Фримана, которого играет Джек Дилан Грейзер. Кто забыл, этот парень из фильма “Оно”, у которого милейшая мама и которому большего всего доставалось от шуток про мамаш (ох уж эти маленькие пиз…. подростки). Грейзер будучи проводником Шазама в мир супергероики еще и прекрасный проводник в этот мир для зрителя. То есть, главный источник большого количества приятных отсылок.

Что в итоге

“Шазам” - это маленькая, но мускулистая победа студии DC. Нереально смешной, легкий, не несущий в себе дико сложные посылы о всемирном спасении мира от мира. Фильм снова говорит об ответственности супергероя перед людьми, но делает жирнейший акцент на семейных ценностях, детях и юморе. И такого, если честно, давно уже не было. Большой, веселый детский сад, который от мрачной киновселенной ожидаешь меньше всего. О, и спасибо, что вся промо-компания обошлась без жирных и тотальных спойлеров. «Шазам» очень и очень удивил несколько раз на протяжении всего фильма. До масштабной и эпохальной киновселенной Marvel еще далеко, но это шаг к успеху.

Вердикт Без Табу: Шазам - годное кино, поспешите в кинотеатры.

Настя Белова, Без Табу