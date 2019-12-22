Звездные войны 9: Что так и что не так с окончанием ВЕЛИКОЙ истории

История Далекой-далекой галактики завершена

В декабре 2019 в мире культуры прогремел настоящий взрыв: на экраны вышел IX и завершающий эпизод Звездных войн. Легендарная сага наконец-то подошла к концу. А вот каким именно был ее финал – совершенно другой вопрос и БЕЗ ТАБУ расскажет об этом поподробнее.

Без спойлеров

Если вы еще не ходили в кинотеатры и боитесь спойлеров, но вам интересно знать "что там в далекой-далекой галактике", ответим кратко: фильм смотрибелен, но не более.

Это не те самые старые добрые "Звездные войны", которые хочется пересматривать в темной комнате зимними долгими вечерами.

Да, режиссер Джей Джей Абрамс попытался рассказать красивую историю. Но из-за сюжетных дыр в VII и VIII эпизодах саги ему пришлось впихнуть в фильм как можно больше материала, превратив его тем самым в долгий аттракцион, где без гиперпрыжка не обойтись….

Режиссер VII и IX эпизодов "ЗВ" Джей Джей Абрамс

О чем речь? Поясняем. Поступки и мотивы героев шаблонны, а некоторые моменты и вовсе выглядят крайне карикатурно. Но мы бы погрешили бы против истины, если бы не отметили и некоторые плюсы картины. Фильм снят качественно, на протяжении всей истории кто-то бегает, куда-то стреляет или летит. Если вы хотите увидеть красивую картинку и море экшена, то вам непременно идти на фильм. А теперь переходим к самому интересному….

ОСТОРОЖНО! СПОЙЛЕРЫ!

Готовы?

Постер девятого эпизода "ЗВ"

Точно?

Тогда держите. Палпатин жив! Именно это вы и узнаете с самых первых минут фильма. В прошлых эпизодах нам показывали Сноука, томили догадкой о его происхождения и вот ответ!

Cноук = Палпатин

За всем стоял хитромудрый Император, неведомо как выживший после падения в шахту.

В общем, владыка-ситх времени зря не терял и втихую создавал флот космических крейсеров, способных уничтожить целую планету одним выстрелом (!).

За какие ши-ши он его создал? Где и как он готовил персонал? Как его обеспечивал? Это и многое другое вы никогда не узнаете. Параллельно с этим Император зачем-то основал совершенно бесполезный Первый Орден. Все это мало похоже на действия хитрого стратега из приквелов, который из-под полы свергнул Республику и установил единоличную власть.

Итак, с плохими парнями мы разобрались (Кайло уже неплохой, почему - см. ниже), а что там с хорошими? У хороших все неизменно. Это все такие же лихие друзья, летающие от дной планеты к другой ради выполнения очередного квеста.

Все это мы видели, все это нам знакомо.

Определенный вау-эффект на зрителя должна была бы произвести тайна происхождения Рей.

По задумке сценаристов, ее связи с Палпатином должны были бы сыграть такую же роль, как и легендарное "Люк, я твой отец". Однако получился обратный эффект.

Наверное единственным героем, заслуживающим внимания, является Кайло Рен, сильно преобразившийся за последние эпизоды. Но на нем, пожалуй, весь позитив и оканчивается.

Другие герои

Как и VII и VIII эпизод, финальный фильм саги изобилует второстепенными персонажами без которых можно было бы и обойтись. То же самое касается и появление легенд из старой гвардии вроде Лэндо Калриссиана.

Финал

От концовки фильма не стоит ожидать чудес. Картина имеет тот же финал, что и "Возвращение джедая": перешедший на сторону добра Скайуокер (Дарт Вейдер/Кайло Рен) жертвует собой в борьбе с Императором ради последней надежды (Люка/ Рей), в то время как бравые повстанцы бьют разом по противнику (Звезде Смерти/маяку). Конец. Все счастливы.

Оригинально? Нет. Красиво? Возможно. Можно ли было сделать лучше? Можно, но Дисней уже давно превратился в конвейер, который перестал производить по настоящему оригинальный продукт.

Однако не стоит огорчаться: придет час, и над сагой забрезжит новое солнце надежды – солнце далекой-далекой галактики…..