Ford против Ferrari: Аутсайдеры включаются в гонку за Оскар

Важнее победы может быть только гонка… за «Оскар» / Ford против Ferrari

Соединяя в себе кучу жанров, отличный сюжет, сталкивая лбами золотых актеров и добивая напряженными гонками "Атсайдеры" могут привести в детский восторг. Но для этого надо выдержать два с половиной часа, крепитесь - оно того стоит.

Трудности перевода, с которыми справились

Противоречивость фильма начинается уже с тонкостей перевода и адаптации. В оригинале фильм называется "Ford v. Ferrari", что в дословном переводе означает "Ford против Ferrari". Услышав такое, неудивительно, что зритель может ожидать горячего противостояния двух гигантов автомобильного бизнеса с выпотрошенными потрохами и взрывоопасными корпоративными интригами.

В украинском прокате название картины адаптировали и на постерах красуется не такое многословное "Аутсайдеры"'. Что ж, наши переводчики справились со своей задачей гораздо лучше. Ведь «Аутсайдеры» - это картина не о противостоянии в первую очередь, оно просто как болтик на нужном месте или фон, но о гонках, победах и проигрышах. Короче, автолюбители и люди, ищущие неизвестные широкому кругу истории, welcome к просмотру.

Аутсайдеры 2019 - смотреть трейлер онлайн:

Аутсайдеры – о чем фильм

1966 году Генри Форд II (Трейси Леттс) имел все шансы выйти на европейский рынок через покупку знаменитой фирмы гоночных автомобилей Ferrari, которые уже долгие годы держат первенство на заездах. В центре этой компании резкий правдоруб Энцо Феррари (Ремо Джироне), который знает себе цену. Сделка, есстесственно, срывается, Энцо глумится, Генри Форд взбешён настолько, что идёт на рисковый шаг – ставит перед всеми задачу создать лучшую гоночную команду и автомобиль на знаменитые гонки 24 часа Ле-Мана.

Мэтт Деймон меняет Бена Аффлека на Кристиана Бэйла

Долго искать мощную команду не пришлось. В Штатах все популярней становится гонщик в прошлом и конструктор в настоящем Кэррол Шелби (Мэтт Деймон). А вот с подходящим гонщиком на Ле-Ман начинаются проблемы. Кучка директоров фирмы Ford хотят видеть за рулём не просто водилу, но и прирожденного оратора. А у Шелби под боком есть прекрасный гонщик и талантливый механик Кэн Майлз (Кристиан Бейл), который, правда, лишён такта и навыков публичных выступлений. Итого крутая подготовка к знаменитым гонкам, создание знакового автомобиля Ford GT40, бытовуха простых людей, которые в будущем станут великими, а также внутряковые конфликты в гонке за звание "главного" проходят на фоне знаменитого противостояния между Генри Фордом и Энцо Феррари.

Техас на 24 часа Ле-Мана

Заявка на Оскар

Как и украинская лента «Домой», «Аутсайдеры» - это оскаровский фильм. Нет, он еще не нагреб ничего, но выходит как раз под кучу различных награждений, чтобы и себе укусить кусочек. Не стоит и упускать из виду того факта, что: а) в основе лежит незаурядный сюжет на реальных событиях, о которых вне «автомобильной» темы мало, кто знает; б) в касте оскаровские лауреаты Мэтт Деймон и Кристиан Бейл; в) фильм отлично вылизан технически, звук качает, картинка блестит. Для проформы стоит сказать, что режиссером этого добра выступил Джеймс Мэнголд, который подарил прекрасное завершение истории когтистого Хью Джекмена – «Логан».

«Аутсайдеры» - фильм здорового человека о гонках. Его не впишешь в одни ряд с безумной франшизой «Форсаж» или не поставишь на одну полку с «Need for Speed: Жажда скорости», в этих картинах много понта и простого аттракциона. Прямой ассоциацией с «Аутсайдерами» является относительно свежий фильм «Гонка» о великом противостоянии великих Ники Лауды и Джеймса Ханта на «Формуле-1». И в «Аутсайдерах», и в «Гонке» главное это сама гонка, а победа - лишь приятный бонус.

Двое в городе

В картине Мэнголда есть здоровая мужская конкуренция и стремление быть лучшим, поиск компромисса даже в убыток собственных желаний и стремлений, подвиг и достоинство, а также гонка как основа всего или неотъемлемый кусок жизни.

Надежное кино

«Аутсайдеры» в жанровом плане удивили на славу. С одной стороны это байопик без лишних прелюдий, который охватывает жизнь сразу нескольких реальных людей, но концентрируется на абсолютно незнакомом в наших краях гонщике Кэне Майлзе. Он прямолинеен, хотя и немногословен. Может понять, какие проблемы в тачке прокатившись на ней пять минут. Отличный механик в вечно грязной одежде и солнцезащитных очках.

Рождение легенды

Кэн Майлз вполне мог бы быть визуально персонажем с Борщаговки, одев на него спортивки. Но он из низов американского общества и помимо семьи думает только о гонках. Кристиан Бейл не прогадал, согласившись на эту роль. Актер снова гробит себя и удивляет окружающих способностью сбросить лишние кило в короткие сроки после фильма «Власть», где он играл пухлого Дика Чейни. А вены на лице при крупных планах так и кричат, что молодость уже позади. Бейл становится как выдержанное вино – краше и вкуснее. Возможно, пример Рассела Кроу и Гэри Олдмана, которые очень достоверно сыграли толстяков, но не полнели сами при этом, как-то поможет Кристиану в будущем.

Показанному - верить

В фильме есть драма, которая проявляется практически в самом конце. И если честно, ее не очень хотелось увидеть, но так надо было. Не ожидайте, что тут будет хэппи-энд, недаром фильм называется «Аутсайдеры». Но после финала гонки Ле-Ман происходит нечто такое, чего ты все же не ожидаешь. И это подкупает. Кстати, гонки в фильме восхитительны. Зритель сам того не понимая начинает переживать, вжиматься в кресло и стискивать подлокотники руками. Драйв, адреналин, запах масла и шин буквально чувствуются в кинозале, а тестостерон можно резать ножом.

До встречи в кинотеатре

«Аутсайдеры» - это еще комедия и бадди-муви. Во-первых, «нет» сортирным шуточкам, «да» юмору реальных людей. Местами может сбивать узкопрофильность отдельных шуточек, фильм то о машинах. Но скучать никто не будет. Особенно в моменты, когда в кадре работают Бейл и Деймон. Между актерами явно есть химия, которая притягивает не только саму парочку друг к другу, но и внимание зрителя к ним. Будь это нравоучения, ссора или несуразная драка на лужайке - всему веришь.

Что в итоге

Насколько бы фильм «Аутсайдеры» не был крутым в плане реально мужской истории для всех, незаурядного сюжета, шикарной актерской игры, в нем есть один небольшой минус. Фильм идет почти два с половиной часа и высидеть в кресле в кинотеатре может быть для кого-то задачей сверхсложной. Тем более, картина работает по нарастающей динамике: от полноценной раскачки в подготовке и ожидании самого заезда, до собственно мощной и напряженной гонки. Смотреть на покатушки крутых тачек на трасе лучше на самом большом экране кинотеатра, оно того стоит. Но вот с усидчивостью – такие фильмы на любителя.

Без Табу рекомендует данный фильм к просмотру. «Аутсайдеры» обязательны для всех, кто любит скорость, драму и шикарную актерскую игру. Однако приготовьтесь, что фильм идет 2 с половиной часа.

Настя Белова, специально для Без Табу