Мстители: Финал – о главном фильме года без спойлеров

Мстители: Финал - в каждом доме

Эпохальное, эмоциональное, трогательное и трагичное окончание десятилетки киновселенной Marvel. Но так как «Танос требует тишины», пробуем без спойлеров рассказать, почему фильм «Мстители: Финал» - очень достойное кино. Даже несмотря на тотальные проколы.

Говорить о «Мстителях» и не улыбаться – тяжко, если ты заядлый задрот киновселенной Marvel. На протяжении 10 лет студия баловала и радовала, мариновала и трепала нервы с мозгами на пару. И оказывается (прям «внезапно») вся эта прелюдия на протяжении 10 лет вела к одному трехчасовому оргазму у мальчиков и девочек. Говорить о картине «Мстители: Финал» и при этом не спойлерить - очень тяжело, ведь в голове даже спустя несколько дней творится адовый хаос из всех картинок, которые мы увидели на большом экране.

Феномен Marvel

Фильмы студии Marvel не несут в себе какие-то великие помыслы и цели. Это развлекаловка, стрелялки, войнушки, через которые режиссеры пропихивают идеи дружбы, самопожертвования или семейных ценностей. Где-то это удается на «ура» как, например, в «Стражах Галактики». Ну, а где-то получается как в «Капитан Марвел», где тенденция феминизма в западном кино все же перебивает все другие мысли и ценности о самореализации. Но даже несмотря на откровенный успех одних фильмов и тотальный провал других картин студии, их все равно ждут с трепетом по одной причине – это продуманная и местами непредсказуемая целая вселенная, где действие одного героя так или иначе влияет на действия всех других.

«Мстители: Финал» это ярко продемонстрировали, как эта система работает, доведя фанатов до эпилептических приступов смеха или до нескончаемого потока слез.

Мстители: Финал – о чем фильм

Вместо стандартного и подробного синопсиса картины, обойдемся максимально кратким описанием. После событий «Мстителей: Войны бесконечности» все оставшиеся в живых герое переживают разные чувства. Кто-то не желает мириться с фактом геноцида половины Вселенной. Кто-то же наоборот – смирился и спокойно себе поживает в очищенном мире. Но, так или иначе, герои снова собираются до кучи, чтобы надрать задницу лиловому говнюку Таносу. Ну, и попробовать вернуть вспять все его действия по демографической чистке мира.

Мстители: Финал 2019- смотрите трейлер фильма онлайн:

Сюжет вроде бы простейший до невозможности, но режиссеры братья Руссо вместе со сценаристами решили совершить нечто невероятное с одной стороны и абсурдное с другой.

Три часа трындеца

Итого получилось три часа фильма «Мстители: Финал». И это вызывает двоякие чувства. Три часа просидеть в кресле и при этом сдерживаться до последнего от похода в туалет посреди фильма, чтобы не пропустить ни минуточки, ни секундочки происходящего трындеца. И три часа сидеть и просто офигевать от того, что творится на большом телике.

Заключительная часть о команде в трико - это не то чтобы американские горки, это, бляха, дикое родео, где неизвестно, когда бык тебя скинет со своей спины. Как фанат фильмов Marvel, ты получаешь кайф. А вот если обдумать увиденное несколько дней и попытаться мыслить здраво, то понимаешь, насколько команда перестаралась в желании удивить. Огромное количество важных персонажей требует внимания, а значит, зрителю представят достаточно много сюжетных линий. И при этом - сюжетных дыр и кучку вопросов без ответов. Как фанат - ты как обычно закрываешь глаза на происходящую дичь. Как человек трезвый – чухаешь затылок.

Смотреть все

Довольно часто в сети стал появляться вопрос, а какие фильмы посмотреть перед походом на «Финал». Ответ – все. Тут не проканает ситуация с просмотром только «Войны бесконечности». Дело в том, что «Мстители: Финал» - это откровенный фансервис. Пасхалки, отсылки, камео (а их дофигища в этот раз) и даже визуальное повторение предыдущих фильмов рассчитано только на фанатов, которые видели большую часть всех фильмов киновселенной. Человеку, который просто любит посмотреть на досуге такое развлекательное кинцо будут просто непонятны охи, вздохи, крики радости и аплодисменты людей, сидящих в зале кинотеатра по соседству.

Помешает ли это «Финалу» собрать кассу больше «Войны бесконечности»? Однозначно нет. Команда три года пахала как проклятая чтобы создать ЭТО, держала втайне буквально все и в собственной пиар кампании спалила максимум первые 15 минут фильма. Да тут сам фактор запретного плода привлекает к себе внимание, а не внутренняя начинка даже.

Меньше Таноса – больше Мстителей

Но есть и капитальные проколы у фильма помимо нагромажденного сюжета, хрона в три часа, сценарных дыр и кучки вопросов без ответа. «Война бесконечности» была чуть ли не сольником одного из самых крутых антагонистов в истории комиксных экранизаций как минимум. Танос хоть и был лиловеньким, но внушал страх своими помыслами и мотивацией. Да он вообще их имел, в то время как большая часть злодеев киновселенной Marvel выполняют роль злых и плохих просто, потому что они злые и плохие. Но в «Финале» Танос опечалит всех своих фанатов. Его гораздо меньше и … И это все, что мы скажем так как «Танос требует тишины».

Ну, а не фанатам лилового мудня будет радостно увидеть всех остальных основных героев команды Мстителей. И, наконец-то, это будут не только пафосные речи о героизме или самопожертвовании (хотя без них не обошлось, боже храни Америку). Мы откроем их для себя с абсолютно другой стороны. Мы познаем жестокость семейного Соколиного глаза, копнем глубже в голову железной Черной вдовы, налюбуемся Тором Лебовски (и постараемся стереть это из памяти) и так далее. «Финал» действительно подводит черту максимально эмоционально, довольно смешно, что стало дикой неожиданностью для мира после тотального геноцида. А главное – эпично.

Слава графонию

Такого размаха зеленки и компьютерной графики мы еще не видели в фильмах Марвел и еще скоро не увидим, страшно представить в какую копеечку это обошлось. Если в «Войне бесконечности» нас удивляли просто широкой географией, а по итогу показали довольно неплохую финальную битву. То тут «Финал» уделывает все, что делали Marvel до этого. Столь большой и насыщенной батальной сцены мы еще не видели. Да, возможно, из-за трясучки камеры или быстрой смены планов сцена выглядит уж слишком мультяшно местами. Но это не мешает ей не то чтобы дух перехватить зрителю, а полноценно отправить его в нокаут происходящим.

Просто финал

«Мстители: Финал» это просто финал. Чтобы нам не рассказывали, что третья фаза киновселенной Marvel закончится только после сиквела «Человека-паука». Нет, конец целой эпохи состоялся именно в «Финале». Пафосно, эпично, трогательно и весело – никто из зрителей не останется безразличным к тому, что он увидит на экране на протяжении трех часов. Студия и братья Руссо, выступившие режиссерами, прыгнули выше своей головы. И что теперь им придется сделать, чтобы переплюнуть еще выше – страшно представить.

«Мстители: Финал» удивляет, ранит, шокирует и заставляет своих зрителей вспомнить все самое лучшее из огромной киновселенной. И хотя у этой машины, которая выкачает парочку миллиардов, немного спускаются колеса по дороге сюжетных дыр, это фильмом необходимо увидеть. И только в кинотеатре с максимально большим экраном.

Мстители: Финал 2019- смотрите трейлер фильма онлайн, а с 25.04.2019 - в кинотеатрах Украины:

P.S. Не совершайте ошибок автора этого текста. Не сидите все титры в зале в ожидании чуда чудес в виде сцен после титров. Их нет и не будет. И не провтыкайте камео великолепного Стэна Ли.

Настя Белова, специально для Без Табу