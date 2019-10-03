Джокер: Оскара этому господину

Этому городу таки нужен новый герой / DC

3 октября 2019 на украинские экраны выходит один из самых долгожданных фильмов года – Джокер. Без Табу рассказывает о фильме, убеждает, что Джокер – это настоящий шедевр кино и задается вопросом: Хит Леджер или Хоакин Феникс?

Великое кино

Создатель «Мальчишника в Вегасе» Тодд Филипс занял режиссерское кресло? Отказавшийся от киновселенной комиксов Marvel Хоакин Феникс сыграет антигероя из мира DC? Все, что начиналось как шутка под восторженные хлопки любителей этих двух, никого не заставляет смеяться в итоге при просмотре «Джокера».

Забудьте супергероичный конвейер, забудьте о Джареде Лето с его невнятным и наркоманским Джокером. Но вспомните трилогию «Темного рыцаря» Кристофера Нолана, Хита Леджера с его безумием в глазах и движениях, Мартина Скорсезе с «Таксистом».

Как некоторые уже догадались, упоминание "Таксиста" здесь не просто так / DC

Сам того не ведая, Голливуд подарил миру дитя, которое долгие годы вперед будет вспоминаться, которое втянет зрителя в мир анархизма и жестокости. «Джокер» - это однозначная победа для всех, заслуженный «Золотой лев» на Венецианском кинофестивале, заявка на «Оскар» для Хоакина Феникса и, конечно же, картина, которая вывернет зрителей наизнанку и будет загонять булавки под кожу до трясучки в пальцах ног.

Джокер 2019 - смотрите онлайн трейлер фильма:

Джокер 2019 – о чем фильм

Артур Флек (Хоакин Феникс) болен как психологически, так и физически. Ужасная худоба и вывернутые в неправильном направлении отдельные кости приправляются суицидальными мыслями и неудержимым смехом из уст. На лицо - вид психического заболевания, когда пациент не способен прекратить внезапно и не к месту наступивший приступ смеха (представьте, что вас заставили смотреть все сезоны «Слуги народа» подряд).

Все профессии нужны, все профессии важны / DC

Флек работает клоуном на улицах, зазывая готемцов купить ненужные товары в момент глубочайшего кризиса. Готэм еще не погряз в крови, но оказался покрытым в несколько слоев мусора и грязи. Отношения жителей складываются не лучше - классовая дележка достигла своего пика и готова прорваться наружу кровью и открытой враждой.

Но все это фоновые события. В центре истории все тот же клоун Артур Флек, всю жизнь мечтавший стать знаменитым стендап-комиком. С улыбкой на лице он пытается и пытается, как учила его собственная матушка Пэнни (Фрэнсис Конрой). Но Артура постоянно постигают неудачи, а мир показывает снова и снова, что жизнь - это химическая смесь драмы и комедии. Он рассказывал в детстве, что станет комиком, и все смеялись над ним. Теперь же никто не смеется.

Не такой Джокер

Если кто-то не понял из трейлеров, что «Джокер» это нестандартная лента о становлении антигероя, вынуждены предупредить: ЭТО ОЧЕНЬ НЕСТАНДАРТНАЯ ЛЕНТА ОБ АНТИГЕРОЕ.

Тут нет одного поворотного события, изменившего Артура, страшных злодейских планов и их воплощений, финальной драки с супергероем и феерического проигрыша во имя добра, ведь так заведено в жанре. Более того, когда наступают финальные титры можно поймать себя на мысли, что жанр драмы внезапно смешался с комедией, которая на самом деле является иронией. А потом в какой-то момент ты оцениваешь сюжет фильма и осознаешь, что в нем предостаточно вольности сценаристов и режиссера.

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Дело в том, что предысторию Джокера в фильмах особо нам никогда не рассказывали, а в комиксы полезут немногие, а сериал «Готэм» – на любителя и повествует немного об ином. А если на секундочку забыть о том, что «Джокер» часть киновселенной DC, да и вообще заменить имя Джокер на какого-нибудь Вальта, перед нами разворачивается нехилая история. А главное – не менее достойная. Вот вам и универсальность.

Сочувствовать или нет?

Развитие Артура Флека – центральный элемент фильма. И каждая стадия этого превращения заставляет шире раскрыть глаза, сдержать вздох восхищения, по-звериному оскалиться. Мы привыкли видеть Джокера уже готовым злодеем, сильным противником для протагонистов, бешеным псом. А тут – простой парень из трущоб, живущий с такой же странной матушкой. Мечтает о карьере, строит планы, пытается реализоваться в большом городе. Является постоянным объектом для насмешки и пренебрежения. Правда, его становится жалко?

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Ровно до момента его первого убийства, точнее – тройного (сорри, СПОЙЛЕР). Тут Артур Флек проходит точку невозврата. Все, что было у него в голове, переворачивается с ног на голову. А устоявшаяся картинка мира дополняется мало желанными открытиями. Вместе с ним зритель вынужден пройти этот отвратительный, но загадочный путь схождения с последних рельс.

Стадия жалости уступает более мощному чувству – отвращению. Сам того не желая именно Артур Флек, а не Джокер, запускает волну гнева, агрессии и бунта в Готэме. Но уже Джокер, а не Артур Флек, лежит на руках разъярённых поклонников, которые его боготворят. И в этот момент ты понимаешь, что не против оказаться там, коснуться его, стать частью анархии и безумия. Жалость и отвращения уступает звериному инстинкту делать что-то плохое. Именно такое развитие персонажа запомнится после просмотра, а не улетучится восвояси через час другой. И, сказать по правде, пережить подобный опыт очень хочется еще раз, но через какое-то время.

Хоакин Феникс – главное украшение

Долгие крупные планы, игра со светом, отличный монтаж и невероятная музыка Хильдур Гуднадоттир («Чернобыль»), которая придала фильму дополнительную душу, - все это прекрасно. Но не имело бы значение без одного главного гвоздя комедийной программы – Хоакина Феникса. Говорить о том, что это его лучшая роль, не хочется, учитывая его суперспособность влиться в любую. Но Джокер – его огромный личный успех, на который было положено все.

К Оскару готов / DC

Феникс довел себя чуть ли не до состояния дистрофии, сбросив 23 килограмма в один присест. Посвятил свое свободное время на изучение записей из психиатрических клиник. Научился смеяться так, что в венах кровь стынет. Его пластика то будто на натянутых веревках, то как у настоящего танцора, не даст оторвать от себя глаз зрителей ни на секунду. Феникс придал Джокеру абсолютно новый смысл и даже другую жизнь.

Если этот парень не получит свой Оскар за такие труды – нужна ли вообще эта премия?

Хит Леджер или Хоакин Феникс?

Страшнее всего, когда выходишь из кинозала весь потрепанный, грязный и перевозбужденный, задаться вопросом: Хит Леджер или Хоакин Феникс? Первый стал, к сожалению, посмертно лучшим Джокером в какой-то момент. И вообще - трилогия Кристофера Нолана «Темный рыцарь» также не особо вписывалась в критерии супергероики, будучи чем-то автономным и максимально приближенным к простым землянам.

Два Джокера - две судьбы / DC

Хит Леджер или Хоакин Феникс – этот вопрос со временем отпадает сам по себе. Джокер Феникса просто абсолютно иной, не идущий в сравнение ни с чем и ни с кем. Нет необходимости его сравнивать, им надо просто наслаждаться и ловить ритм его безумия.

Что в итоге

«Джокер» самая нестандартная лента об антигерое из супер- или антигероики. Это глубокая психологическая и ироничная драма о больном парне, который задал тренд целому городу, и стал пугающим идолом. Тут не будет все быстро и ярко, как можно было привыкнуть за последние десять лет. Динамика фильма идет четко по нарастающей и она не даст уйти вашему вниманию вправо или влево. Жалость, ненависть, отвращение и любовь – дикое родео по всем возможным чувствам человека.

P.S. Для любителей комиксов и Бэтмена тоже есть парочка приятных сюрпризов в виде сюжетной линии с семьей Уэйнов. Не промаргайте

Настя Белова, специально для Без Табу