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Суд потребовал признать Свинарчука честным человеком

20:30
Суд потребовал признать Свинарчука честным человеком - фото 1
Суд потребовал признать Свинарчука честным человеком

Подольский районный суд Киева потребовал признать расследование о воровстве в "Укробронпроме" несоответствующим действительности.

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Об этом сообщает пресс-служба корпорации "Богдан".

"Суд постановил признать недостоверной и той, что нарушает личные неимущественные права Гладковского Игоря Олеговича и такую, которая подлежит опровержению информацию, которая была распространена 25 февраля 2019 в видеосюжете программы "Наши деньги" и на сайте bihus.info. Суд обязал ответчиков в течение 10 суток со дня вступления решения суда в законную силу опровергнуть распространенную недостоверную информацию путем зачитывания диктором в программе "Наши деньги" сообщение о недостоверности распространенной информации, ее несоответствие действительности и непричастности Гладковского Игоря Олеговича "схем" в украинском Оборонпрома и ООО "Оптимумспецдеталь", - говорится в сообщении.

Как уточняет источник, директор корпорации "Богдан" Олег Гладковский назвал решение суда "первым шагом в установление справедливости, ведь появление в информационном пространстве этого вброса спровоцировало целый ряд преследований".

Напомним, что…

Имя Свинарчука-Гладковского прогремело на всю страну в феврале 2019 г. после выхода расследования "Бигус.инфо" о коррупции в Укроборонпроме.

Скандал в оборонке сильно ударил и по без того не сильному рейтингу Петра Порошенко. Вскоре Гладковский был уволен, однако неприятный осадок остался, чем и воспользовалась Команда Зе в преддверии президентских выборов.

Однако после победы "зеленых" о Свинарчуке благополучно забыли. В свою очередь экс-чиновник зря времени не терял и продолжал наслаждаться жизнью.

Но недолго. 17 октября он вновь попытался покинуть страну, однако его задержали агенты НАБУ. 19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Олега Гладковского с правом внесения залога. 21 октября экс-чиновник вышел на свободу.

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Олег Гладковский Укроборонпром суд Новости Украина
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