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Гладковский арестован, но с возможностью откупиться

17:00
Гладковский будет сидеть, по крайней мене - выходные - фото 1
Гладковский будет сидеть, по крайней мене - выходные

В субботу, 19 октября, Высший антикоррупционный суд избрал меру присечения для скандального соратника президента Порошенко - Олега Гладковского.

Судьи признали обоснованность обвинений НАБУ и САП в отношении Гладковского (Свинарчук), однако приняли компромиссное решение.

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В итоге Олег Гладковский арестован на 2 месяца, но с правом внесения залога в 10 млн 623 тысячи 130 гривен, а не 100 млн как просили прокуроры.

Гладковский арестован, но с возможностью откупиться - фото 189800

Гладковский арестован до 15 декабря 2019

Таким образом, уже на следующей неделе, когда откроются банковские учреждения и можно будет сделать денежный перевод, Олег Гладковский сможет выйти на свободу.

При условии, что не пожалеет 10,6 млн гривен.

Официальный пресс-релиз ВАКС:

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