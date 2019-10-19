Гладковский арестован, но с возможностью откупиться
Гладковский будет сидеть, по крайней мене - выходные
В субботу, 19 октября, Высший антикоррупционный суд избрал меру присечения для скандального соратника президента Порошенко - Олега Гладковского.
Судьи признали обоснованность обвинений НАБУ и САП в отношении Гладковского (Свинарчук), однако приняли компромиссное решение.
В итоге Олег Гладковский арестован на 2 месяца, но с правом внесения залога в 10 млн 623 тысячи 130 гривен, а не 100 млн как просили прокуроры.
Гладковский арестован до 15 декабря 2019
Таким образом, уже на следующей неделе, когда откроются банковские учреждения и можно будет сделать денежный перевод, Олег Гладковский сможет выйти на свободу.
При условии, что не пожалеет 10,6 млн гривен.
Официальный пресс-релиз ВАКС:
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