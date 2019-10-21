Валерия Гонтарева Олег Гладковский Владимир Зеленский война на Донбассе

Свинарчук выйдет на свободу. Раскрыты детали

12:30
Свинарчука отпустят на волю. Раскрыты детали - фото 1
Свинарчука отпустят на волю. Раскрыты детали

В понедельник, 21 октября, за Олега Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен. Теперь экс-замглавы СНБО может выйти на волю.

НАБУ открыло дело против Свинарчука. Названа причина

Об этом сообщает "БЕЗ ТАБУ".

По данным источников, данную информацию уже подтвердили в Высшем антикоррупционном суде. Подозреваемый может выйти на свободу уже сегодня после оформления всех документов.

Напомним, что имя Свинарчука-Гладковского прогремело на всю страну в феврале 2019 г. после выхода расследования "Бигус.инфо" о коррупции в Укроборонпроме.

Скандал в оборонке сильно ударил и по без того не сильному рейтингу Петра Порошенко. Вскоре Гладковский был уволен, однако неприятный осадок остался, чем и воспользовалась Команда Зе в преддверии президентских выборов.

Однако после победы "зеленых" о Свинарчуке благополучно забыли. Экс-чиновник же зря времени не терял и продолжал наслаждаться жизнью.

Но недолго. 17 октября он вновь попытался покинуть страну, однако его задержали агенты НАБУ. 19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Олега Гладковского с правом внесения залога.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Олег Гладковский суд залог арест СНБО Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Гонтарева отреагировала на сгоревшую хату "Квартала" - фото 1
Гонтарева отреагировала на сгоревшую хату "Квартала"
09:29
Признать Азов "террористами": в Конгрессе поставили условие - фото 1
Признать Азов "террористами": в Конгрессе поставили условие
08:48
Император Нарухито в ожидании Зеленского - фото 1
Зеленского пригласили на интронизацию 126-го императора Японии
Вчера, 20:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
17 октября, 22:05
Владимир Зеленский вручает удостоверение губернатору Куцому - фото 1
Черный ящик от Зеленского: Президент отдает Одесскую область Авакову
13 октября, 17:00
Этому городу таки нужен новый герой - фото 1
Джокер: Оскара этому господину
06 октября, 17:00
Загрузка...