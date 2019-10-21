Свинарчук выйдет на свободу. Раскрыты детали

Свинарчука отпустят на волю. Раскрыты детали

В понедельник, 21 октября, за Олега Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен. Теперь экс-замглавы СНБО может выйти на волю.

Об этом сообщает "БЕЗ ТАБУ".

По данным источников, данную информацию уже подтвердили в Высшем антикоррупционном суде. Подозреваемый может выйти на свободу уже сегодня после оформления всех документов.

Напомним, что имя Свинарчука-Гладковского прогремело на всю страну в феврале 2019 г. после выхода расследования "Бигус.инфо" о коррупции в Укроборонпроме.

Скандал в оборонке сильно ударил и по без того не сильному рейтингу Петра Порошенко. Вскоре Гладковский был уволен, однако неприятный осадок остался, чем и воспользовалась Команда Зе в преддверии президентских выборов.

Однако после победы "зеленых" о Свинарчуке благополучно забыли. Экс-чиновник же зря времени не терял и продолжал наслаждаться жизнью.

Но недолго. 17 октября он вновь попытался покинуть страну, однако его задержали агенты НАБУ. 19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Олега Гладковского с правом внесения залога.