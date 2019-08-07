Свинарчука застукали с таинственной блондинкой – ФОТО, ВИДЕО
Свинарчука застукали с таинственной блондинкой – ФОТО, ВИДЕО
Скандального соратника Порошенко Олега Гладковского застукали в Испании с неизвестной блондинкой.
Об этом сообщают СМИ.
По данным источников, глава корпорации "Богдан" на данный момент отдыхает в испанском городке Сагаро. Это элитный поселок с достаточно высокими ценами на аренду жилья.
На опубликованных фото и видео видно, как бизнесмен прогуливается с неизвестно блондинкой. По одной из версий, это его супруга Юлия, которая согласно декларации Гладковского, владеет большим количеством недвижимости.
Однако есть и иное мнение, согласно которому упомянутая блонди это любовница Свинарчука – Илона Ярмолюк. Пара состоит в отношениях уже около 5 лет.
Илона Ярмолюк
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