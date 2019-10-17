Свинарчук-Гладковский пытался сбежать из страны, его задержало НАБУ (ФОТО)

Гладковского задержали у ресторана на Бориспольской

В четверг, 17 октября, бизнес-партнер Петра Порошенко Олег Гладковский, которого СМИ обвиняли в причастности к хищениям средств оборонки, был задержан детективами антикоррупционного бюро.

Друг сына Гладковского и непосредственно сам отпрыск деятеля действительно фигурируют в производстве, касающемся перепродажи предприятиям "Укроборонпрома" бэушных и контрабандных деталей из России.

Роль самого Гладковского, который в момент работы юных махинаторов занимал должность заместителя секретаря СНБО в этом деле неизвестна.

Тем не менее, он фигурирует в ряде других дел, которые открыли против него и Петра Порошенко с подачи Андрея Портнова. Кроме того, его подозревают в недекларировании доходов на сумму в 1,3 млн. грн. Он якобы не отразил в отчете о доходах за 2015 год стоимость корпоративных прав в кипрской компании и наличие таких же прав у его сына в отношении "Киевоблэнерго".

Сегодня соратник экс-президента попытался покинуть страну. Пограничники выяснили, что права на выезд у него нет, поэтому отказались выпустить его.

После фиаско в "Борисполе" Гладковский отправился в ресторан Kidev на улице Бориспольской, когда к его "Крузаку" подъехали детективы НАБУ.

Правоохранители зачитали ему права и задержали.

Напомним, 25 февраля журналисты проекта "Бигус.инфо" опубликовали скандальный материал о якобы тотальной коррупции при закупках запчастей для всех оборонных предприятий Украины. Антикоррупционные деятели, основываясь на якобы полученном ими анонимном письме, рассказали, как Игорь Гладковский договаривается о поставках деталей к БТРам, танкам и так далее, которые потом "провозят контрабандой" и уже легально перепродают украинским заводам. Правда, пока доказательства общественности не продемонстрировали - вся переписка коррупционеров была нарисована редакторами программы, а диалоги озвучивали журналисты. Тем не менее, и Луценко и в СНБО с Администрацией президента прямо или косвенно факт "зашквара" признали.

Из-за этого заместитель главы СНБО инициировал свое отстранение на время проверки, а также призвал правоохранителей уточнить информацию, которую опубликовали подопечные Дениса Бигуса. Красивый жест у Гладковского не получился - позднее его уволил Порошенко, подтвердив, что дыма без огня не бывает.

Само же дело о коррупции правоохранители продолжают сливать точно так же, как и два года назад. Виной тому не только участие в схемах влиятельных чиновников, но и самих сотрудников антикоррупционных ведомств.