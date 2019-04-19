Зеленский vs Порошенко - долгожданные дебаты кандидатов

19:58 19 апреля,

Дебаты состоялись

Президентские выборы 2019 задали новый стандарт. Теперь дебаты между кандидатов проходят на главном стадионе страны - НСК “Олимпийский”. Причем, похоже это не на дискуссию двух политиков, обмен идей и смыслов, а на пафосное шоу. Причем, спортивное.

По всем законам жанра, самому главному событию - собственно, дебатам. предшествовала развлекательная программа - с концертом и болельщиками.

Секунданты, жеребьевка и даже исполнение национального гимн, две сцены, одна против другой. Все это элементы спортивного шоу, как бой Усика или Кличко.

Жеребьевку выиграл Зеленский, а потому Порошенко вынужден был идти на поклон к фавориту гонки. Тот этим не преминул воспользоваться, резонно потроллив организаторов и самого Порошенко: а нужна ли была вторая трибуна, как быть с панами президента, которые оказались позади?

Пока звучали эти риторические вопросы - Порошенко наконец дошел и бодро пожал руку Зеленскому, лишив того аргументов про отрубленные конечности и прочее.

Выступление Зеленского (первых 5 минут) мало походило на речь политика. Кандидат признался, что сам в 2014 голосовал за Порошенко, но ошибся, потому как президент обманул. Зеленский обвинил Порошенко в экономическом кризисе, ужасных поражениях под Иловайском и Дебальцево, коррупции и жажде наживы. Также Зеленский рассказал о двух Порошенко - прекрасном ораторе, который работает на камеры, а также Петре Втором, который появляется, когда камеры исчезают. Пример с биполяркой оказался ярким - президенту припомнили и Медведчука, и Роттердам+, и слепой траст, и доллар по 30, и все другие косяки власти.

“Я не политик, я просто простой человек, который пришел сломать эту систему. Я результат ваших ошибок и обещаний, Петр Алексеевич”, - так заявил Зеленский.

Также кандидат в президенты напомнил встречу с Порошенко на Банковой и опасения Порошенко, что президентство - очень тяжелая ноша. “Тогда зачем же вы туда лезете”, - ставит точку Зеленский.

Обвинения фаворита гонки вышли абсолютно резонными, однако, размазав Порошенко, Зеленский ничего не сказал, как будет исправлять ситуацию и о том, есть ли у его команды план действий.

Порошенко в своей 5-минутке резонно отметил, что Зеленский - это кот в мешке, а также о своем большом опыте и отсутствия оного у комика. Также Порошенко намекнул, что Зеленский - это технология гибридной войны, повторив мантру про то, что его оппоненты - это от Путина. не забыл Порошенко про 4 повестки, обвинив его в трусости и слабости.

“Верю, что пан Владимир не хочет погибели Украины. Но пан Владимир не знает, что делать, у нас есть красивая обертка, в которой каждый видит свое. В итоге Порошенко дошел до того, что Зеленский все-таки не кот в мешке, а мешок… в котором бывшие регионалы и прочие злодеи. Говоря последние слова, Порошенко перешел на крик, который с трудом был остановлен ведущим.

Вопросы Зеленского, собранные из интернета, - обвинения действующего президента, которые фактически повторили 5-минутку кандидата Зеленского.

Ответ Порошенко: Все это не компетентность. Все ответы, оказывается, были даны ранее. Вы не были на фронте - вы не понимаете. Во всем виноват Путин, а вы - уклонист.

Вопрос Порошенко: Учиться нет времени, Владимир, прекратите издеваться над людьми.

Ответ Зеленского: Я ни от кого не прячусь. Я не разговариваю ни с Путиным, ни с его людьми (привет, Медвечук).

Отвечая на вопрос, почему война - вот такой вы главнокомандующий.

Реплика про кота в мешке Зеленского обидела, в ответ от назвал Порошенко "волком в овечьей шкуре".

Новый вопрос Зеленского - опять обвинения Порошенко, включая странный про набор конфет Рошен в пайках боевиков "ДНР"/"ЛНР" (Зе сказал "повстанцев" - и вызвал много вопросов, но будем надеяться, что это оговорка).

Повстанцы?

Ответ Порошенко: все обвинения Зеленского - вранье. При этом Порошенко отказался от тезиса про то, что "будет рубить руки за воровство в армии". Ответ про друзей-коррупционеров, которых у Порошенко нет вышел странным. Президенту никто не поверил.

Вопрос Порошенко: наконец-то про Коломойского. Оказывается, Зеленский виноват в решение суда по отмене национализации Приватбанк.

Далее вопрос отменил сам президент и задал главный вопрос, с которого нужно было начинать - какие ценности у Зеленского и какой он видит Украину через 5 лет.

Зеленский в ответ намекнул на будущее судебное преследование Порошенко.

Далее кандидат Зеленский заявил о том, что выбор Украины - это Европа, но оговорился, если так решат люди. Зеленский напомнил, что идет на 1 термин, через 5 лет будет новый президент.

Также Зеленский пообещал кару всем коррупционерам, даже, например, если закон нарушит Коломойский. Президент не может быть олигархом, господин Порошенко. Президент должен быть из народа.

Вопрос Зеленского: Будет ли нести ответственность Порошенко и его люди, не попытаются ли они свести все к демагогии.

Ответ Порошенко: 5 канал - хорошо, а канал "1+1", который раскрутил Зеленского - это плохо, потому нужно извиниться, а Коломойский - это угроза всему. Далее Порошенко рассказал, как хорошо все будет потом, это напомнило прощание с властью.

Президент напомнил Зеленскому извинения перед Кадыровым и шутку про Украину, которую сравнил с проституткой. Зеленский назвал все обвинения вырваными из контекста (и это так) и призвал пересмотреть ролики со своим словами.

Далее оба кандидата театрально встали колени - якобы перед украинцами потерявшими родных.

Затем Зеленский явно осволился и стал троллить. Шутка про познания Порошенко в обертках - зашла в народ. Также Зеленский подловил Порошенко на вопросе общего бизнеса с Коломойским, в ответ президент получил слова - как он стал олигархом.

Короткие вопросы:

Зеленский - вам не стыдно?

Порошенко - нет

Порошенко: Готовы отсечь Коломойского от управления?

Зеленский: Да.

Финалочка или Кода

В своем заключительном слове Зеленский все-таки признал заслуги оппонента. Безвис, Армия, Томос, Язык. Но резонно Зеленский подчеркнул, что Порошенко зря все приписал себе - это общий успех большой группы людей. В итоге кандидат в президенты Зеленский опять не сказал, как будет исправлять косяки прежней власти.

Порошенко также похвалил Зеленского, признав, что тот шикарный актер. И позвал Зеленского на дебаты на Суспільне, которое остается по-прежнему УТ-1.

Далее Порошенко указал, что Зеленский - это не про смыслы, а эмоции, однако в конце опять скатился на мелкие обвинения, назвав комика человеком олигархов. При этом Порошенко приравнял Путина к Коломойскому, а актер, коненчно, не может противостоять Путину.

В конце все-таки Порошенко сказал, что примет всякий выбор и пообещал, что будет помогать своему оппоненту в случае своего проигрыша. Хотелось бы в этом надеяться.

Смотрите полное видео дебатов Порошенко и Зеленского онлайн - 19.04.2019:

Напомним, выборы президента состоятся 21 апреля 2019. Порошенко или Зеленский, Зеленский или Порошенко - решать только вам.