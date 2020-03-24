Свинарчук подал в суд на НАПК: Названа причина

Свинарчук подал в суд на НАПК: Названа причина

Окружной админсуд Киева открыл производство в отношении НАПК по иску Олега Гладковского, подозреваемого в коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"Истец просит суд признать противоправным и отменить решение НАПК о результатах полной проверки его деклараций за 2015 (исправленной) и 2016 гг. Среди других требований иска - отменить решение НАПК, которым был утвержден обоснованный вывод по выявлению признаков правонарушения, связанного с коррупцией, и направлено решение о результатах проверки декларации Олега Гладковского 2015 года в Национальное антикоррупционного бюро Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, имя Свинарчука-Гладковского прогремело на всю страну в феврале 2019 г. после выхода расследования "Бигус.инфо" о коррупции в Укроборонпроме.

Скандал в оборонке сильно ударил и по без того не сильному рейтингу Петра Порошенко. Вскоре Гладковский был уволен, однако неприятный осадок остался, чем и воспользовалась Команда Зе в преддверии президентских выборов.

Однако после победы "зеленых" о Свинарчуке благополучно забыли. В свою очередь экс-чиновник зря времени не терял и продолжал наслаждаться жизнью.

Но недолго. 17 октября он вновь попытался покинуть страну, однако его задержали агенты НАБУ. 19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Олега Гладковского с правом внесения залога.

21 октября экс-чиновник вышел на свободу.