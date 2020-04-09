Страшный антирекорд: COVID-19 перепрыгнул очередную планку в Украине

Страшный антирекорд: COVID-19 перепрыгнул очередную планку в Украине

В четверг, 9 апреля, в Украине установлен новый антирекорд по количеству зараженных COVID-19, выявленных за прошедшие сутки.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

"По состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.