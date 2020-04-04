СOVID-19 за день унес жизни нескольких украинцев - МОЗ

СOVID-19 за день унес жизни нескольких украинцев - МОЗ

Вечером 4 апреля, Минздрав обновил отчет о пандемии коронавируса в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

"По состоянию на 22:00 4 апреля в Украине 1225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 32 летальных исхода от COVID-19. Вобщем 25 человек уже выписаны - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - говорится в сообщении.

Отметим, что утром 4 апреля по данным МОЗ от COVID-19 скончались 28 человек; к вечеру эта цифра достигла отметки 32.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.