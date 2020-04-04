Пандемия коронавируса Карантин в Украине Владимир Зеленский война на Донбассе

СOVID-19 расползся по стране, за сутки слегли десятки украинцев

10:06
СOVID-19 расползся по стране, за сутки слегли десятки человек - фото 1
СOVID-19 расползся по стране, за сутки слегли десятки человек

В субботу, 4 апреля, Минздрав обновил отчет о пандемии коронавируса в Украине.

Зеленский пригрозил жесткими мерами за нарушение карантина

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"По состоянию на 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая", - говорится в сообщении.

СOVID-19 расползся по стране, за сутки слегли десятки украинцев - фото 198205

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

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Пандемия коронавируса Карантин в Украине Министерство здравоохранения Новости Украина
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